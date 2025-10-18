Pisa-Verona, moviola: fuorigioco, rigore e mani nella stessa azione, che caos! Che fallo di Caracciolo sull'arbitro

La prova dell’arbitro di Torre Annunziata Marco Guida all’Arena Garibaldi per la settima giornata di serie A analizzata ai raggi X

Marco Guida, la scelta per Pisa-Verona, dopo un brillante Europeo in Germania è diventato il nuovo n.1 degli arbitri italiani in seguito all’addio di Orsato e il designatore Rocchi si aspetta molto dal fischietto campano. Nato a Pompei nell’81, ma iscritto alla sezione arbitrale di Torre Annunziata, nella scorsa stagione – tra le altre gare – ha debuttato bene in Juve-Roma, ha deluso in Lecce-Parma ma è stato il migliore in campo nel 4-4 del derby d’Italia tra Inter e Juventus. In questa stagione era stato utilizzato per Cremonese-Sassuolo e Juve-Milan dove non aveva brillato, vediamo come se l’è cavata all’Arena Garibaldi.

I precedenti di Guida con Pisa e Verona

3 precedenti recenti con il Pisa, tutti con esito sfavorevole per i nerazzurri: Monza–Pisa 2–1 (andata playoff Serie B) — 26 maggio 2022, Cosenza–Pisa 1–0 — 1 aprile 2023 e Carrarese–Pisa 1–0 — 23 novembre 2024. Con l’Hellas 15 presenze con i gialloblù leggermente in vantaggio (6 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte).

L’arbitro ha ammonito cinque giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perrotti con Allegretta IV uomo, Di Paolo al Var e Paterna all’Avar, l’arbitro ha ammonito Akinsanmiro, Piccinini, Canestrelli, Frese e Nunez.

Pisa-Verona, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. L’episodio chiave allo scadere del primo tempo. Frese – in posizione dubbia – va giù in area dopo un contatto con Leris ma forse tocca con la mano. Si protesta per il rigore, per Guida non c’è niente dopo un lungo check viene considerato tutto regolare: nè fuorigioco, nè rigore (contatto lieve), nè mani. Per il resto manca un giallo a Serdar per un intervento ruvido e c’è un episodio singolare quando Caracciolo ha involontariamente colpito Guida mentre nel corso di un’azione di gioco.

L’arbitro della Sezione di Torre Annunziata è finito a terra, ma ha ripreso tranquillamente la partita senza interrompere il gioco. Il primo ammonito è Akinsanmiro al 65′. Subito dopo altro episodio dubbio per un tocco in area di braccio di Caracciolo ma è aderente al corpo, è solo calcio d’angolo. Al 77′ ammonito Piccinini per proteste. All’85’ chiede un rigore il Verona con Albiol che perde palla, scivola e tocca con la mano ma per Guida non c’è niente. All’87’ terzo ammonito della gara: è per Canestrelli per una carica ai danni di Mosquera. Subito dopo brutto fallo di Frese che prende per il collo Cuadrado e scatta il quarto giallo del match. Al 95′ ammonito anche Nunez. Dopo il recupero Pisa-Verona finisce 0-0.