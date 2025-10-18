Pisa-Verona, tafferugli fra ultras vicino allo stadio prima della partita

Circa 200 tifosi veronesi si sono scontrati con gruppi di supporters pisani verso le 11,30 nei pressi dello stadio Arena Garibaldi a Pisa, sede della partita di serie A Pisa-Verona. I sostenitori scaligeri sono arrivati a piedi senza scorta e sono scoppiati tafferugli con i pisani tanto che polizia e carabinieri giunti in fretta e furia hanno dovuto esplodere alcuni lacrimogeni per sedare i disordini. Ora la zona è stata cinturata e sul posto vi sono ancora alcune ambulanze per soccorrere feriti e contusi. I veronesi sono stati radunati in una piazzetta e vengono identificati dalla polizia. Due tifosi ospiti al momento risultano ricoverati al pronto soccorso dell’ospedale di Pisa. I due feriti, come riportano fonti qualificate, sono stati soccorsi per ferita lacerocontusa e trauma cranico più contusioni considerate lievi. (ServizioDi Enrico Mattia Del Punta)