Pisa–Virtus Entella 11 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 4a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Pisa–Virtus Entella: orario, arbitro, forma recente e confronto dati.

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Quarta giornata di Serie B 2026-27 all’Arena Garibaldi – Romeo Anconetani: venerdì 11 settembre 2026 alle 21:00 Pisa ospita la Virtus Entella. I nerazzurri sono al 6° posto con 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi, 1 sconfitta; 5 gol fatti, 2 subiti), i liguri al 15° con 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte; 3 gol segnati, 5 incassati). Non è un big match ma una sfida ad alta tensione: il Pisa cerca conferme da zona playoff, la Virtus Entella vuole invertire la rotta e risalire la classifica.

Le ultime partite giocate

Il Pisa arriva da due successi nelle ultime tre, con un convincente 3-0 esterno e solidità difensiva in crescita. La Virtus Entella ha raccolto un solo punto nelle tre più recenti uscite, pagando qualche disattenzione dietro ma restando pericolosa a palla inattiva e sulle corsie.

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Pisa ko ok ok Virtus Entella ko ko x

Nelle ultime 3 di campionato il Pisa ha totalizzato 6 punti, la Virtus Entella ne ha fatti 1. Dettaglio risultati:

Pisa

Pisa–Calcio Padova 0-1; Pisa–Catanzaro 2-1; Juve Stabia–Pisa 0-3

Virtus Entella

Südtirol–Virtus Entella 1-0; Virtus Entella–Cesena 1-2; Virtus Entella–Vicenza 2-2

L’arbitro di Pisa–Virtus Entella

La gara sarà diretta dal signor Ermanno Feliciani. Squadra arbitrale al completo: assistenti Mastrodonato e Ceolin, IV ufficiale Maccarini, VAR Gariglio, AVAR Massimi. Dati statistici di dettaglio sulla stagione corrente non sono al momento disponibili.

Arbitro: Feliciani

Feliciani Assistenti: Mastrodonato – Ceolin

Mastrodonato – Ceolin IV: Maccarini

Maccarini VAR: Gariglio

Gariglio AVAR: Massimi

Statistiche interessanti

La sfida tra Pisa e Virtus Entella profuma di intrecci recenti e obiettivi immediati. I nerazzurri hanno appena ritrovato slancio con due vittorie in tre uscite, bagnate da un 3-0 esterno che racconta di fiducia e concretezza nelle due fasi. I liguri, partiti in salita, restano però squadra coraggiosa: palleggio pulito, tanti cross e capacità di riempire l’area con i difensori, come testimoniano i duelli aerei vinti e i gol pesanti dei centrali. Nei precedenti, il Pisa ha spezzato il tabù contro i chiavaresi nell’ultimo incrocio in cadetteria, mentre la Virtus Entella è reduce da un segnale forte contro una toscana nella passata stagione. Occhio ai singoli: Mattéo Tramoni spinge e tira con continuità, già protagonista con reti e assist; dall’altra parte, la fisicità di Andrea Tiritiello e le iniziative di Bernat Guiu possono spostare gli equilibri sulle palle inattive. Con il calendario che incalza, la gara diventa spartiacque: per il Pisa l’occasione di restare nei piani alti, per la Virtus Entella un test di resilienza per rialzarsi subito.

Serie dei precedenti: dopo cinque gare senza vittorie in B contro la Virtus Entella , il Pisa ha rotto il ghiaccio vincendo 3-2 in casa l’ultimo incrocio (10 maggio 2021).

, il ha rotto il ghiaccio vincendo 3-2 in casa l’ultimo incrocio (10 maggio 2021). Contro squadre liguri: il Pisa ha perso solo una delle ultime cinque sfide in B (3V, 1N), ko arrivato sul campo dello Spezia nel marzo 2025.

ha perso solo una delle ultime cinque sfide in B (3V, 1N), ko arrivato sul campo dello nel marzo 2025. Trend contro toscane: dopo il 2-1 alla Carrarese (8 maggio 2026), la Virtus Entella insegue la doppietta di successi di fila contro club toscani in B, come non accadeva dal 2019.

(8 maggio 2026), la insegue la doppietta di successi di fila contro club toscani in B, come non accadeva dal 2019. Partenza sprint nel mirino: il Pisa può vincere 3 delle prime 4 di B per la seconda stagione consecutiva; arriva dal 3-0 sulla Juve Stabia e sogna il bis con clean sheet.

può vincere 3 delle prime 4 di B per la seconda stagione consecutiva; arriva dal 3-0 sulla e sogna il bis con clean sheet. Rischio negativo per i liguri: con un ko, la Virtus Entella eguaglierebbe la sua peggior partenza in B dopo quattro gare (1N, 3P come nel 2014/15).

eguaglierebbe la sua peggior partenza in B dopo quattro gare (1N, 3P come nel 2014/15). Uomo chiave: solo un giocatore ha tirato più di Mattéo Tramoni finora; per il francese (1 gol, 2 assist) è caccia al secondo centro consecutivo in cadetteria.

finora; per il francese (1 gol, 2 assist) è caccia al secondo centro consecutivo in cadetteria. Fisicità biancoceleste: la Virtus Entella è l’unica con due calciatori oltre 20 duelli vinti: Andrea Tiritiello e Bernat Guiu, indice di impatto nei contrasti e sulle palle alte.

Le statistiche stagionali di Pisa e Virtus Entella

Il Pisa ha segnato 5 gol e ne ha concessi 2 in 3 gare, con possesso medio del 47,5% e buona precisione al tiro (54,8%). La Virtus Entella palleggia di più (54,5%), ma ha prodotto 3 reti subendone 5. I nerazzurri tirano di più (42 conclusioni) e hanno già un clean sheet; i liguri curano il fraseggio (83,9% di passaggi riusciti) ma devono alzare la pericolosità negli ultimi metri.

Giocatori: per il Pisa i marcatori sono Mattéo Tramoni, Arturo Calabresi, Simone Canestrelli, Francesco Coppola e Giuseppe Leone (1 gol a testa); top assistman Mattéo Tramoni (2). Più ammoniti: Arturo Calabresi e Isak Vural (2 gialli). Clean sheet: Alessandro Confente (1). Nella Virtus Entella reti per Mattia Alborghetti, Giacomo Corona e Andrea Tiritiello (1 a testa); assist per Bernat Guiu e Leonardo Benedetti (1). Più ammonito: Bernat Guiu (2). Nessun cartellino rosso registrato e nessun clean sheet per il portiere Federico Del Frate fin qui.

Pisa Virtus Entella Partite giocate 3 3 Vittorie 2 0 Pareggi 0 1 Sconfitte 1 2 Gol fatti 5 3 Gol subiti 2 5 Possesso palla (%) 47,5 54,5 Tiri totali 42 31 Tiri in porta 23 11 Precisione tiri in porta (%) 54,8 35,5 Precisione passaggi (%) 81,9 83,9 Clean sheet 1 0 Cartellini gialli 6 5

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Pisa–Virtus Entella? Venerdì 11 settembre 2026 alle ore 21:00. Dove si gioca Pisa–Virtus Entella? All’Arena Garibaldi – Romeo Anconetani, a Pisa. Chi è l’arbitro di Pisa–Virtus Entella? Ermanno Feliciani, con assistenti Mastrodonato e Ceolin, IV Maccarini, VAR Gariglio, AVAR Massimi.