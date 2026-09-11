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CALCIO SERIE B

Pisa–Virtus Entella 11 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 4a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Pisa–Virtus Entella: orario, arbitro, forma recente e confronto dati.

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Redazione

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Quarta giornata di Serie B 2026-27 all’Arena Garibaldi – Romeo Anconetani: venerdì 11 settembre 2026 alle 21:00 Pisa ospita la Virtus Entella. I nerazzurri sono al 6° posto con 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi, 1 sconfitta; 5 gol fatti, 2 subiti), i liguri al 15° con 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte; 3 gol segnati, 5 incassati). Non è un big match ma una sfida ad alta tensione: il Pisa cerca conferme da zona playoff, la Virtus Entella vuole invertire la rotta e risalire la classifica.

Le ultime partite giocate

Il Pisa arriva da due successi nelle ultime tre, con un convincente 3-0 esterno e solidità difensiva in crescita. La Virtus Entella ha raccolto un solo punto nelle tre più recenti uscite, pagando qualche disattenzione dietro ma restando pericolosa a palla inattiva e sulle corsie.

Pisa ko ok ok
Virtus Entella ko ko x

Nelle ultime 3 di campionato il Pisa ha totalizzato 6 punti, la Virtus Entella ne ha fatti 1. Dettaglio risultati:

  • Pisa

PisaCalcio Padova 0-1; PisaCatanzaro 2-1; Juve StabiaPisa 0-3

  • Virtus Entella

SüdtirolVirtus Entella 1-0; Virtus EntellaCesena 1-2; Virtus EntellaVicenza 2-2

L’arbitro di Pisa–Virtus Entella

La gara sarà diretta dal signor Ermanno Feliciani. Squadra arbitrale al completo: assistenti Mastrodonato e Ceolin, IV ufficiale Maccarini, VAR Gariglio, AVAR Massimi. Dati statistici di dettaglio sulla stagione corrente non sono al momento disponibili.

  • Arbitro: Feliciani
  • Assistenti: Mastrodonato – Ceolin
  • IV: Maccarini
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Massimi

Statistiche interessanti

La sfida tra Pisa e Virtus Entella profuma di intrecci recenti e obiettivi immediati. I nerazzurri hanno appena ritrovato slancio con due vittorie in tre uscite, bagnate da un 3-0 esterno che racconta di fiducia e concretezza nelle due fasi. I liguri, partiti in salita, restano però squadra coraggiosa: palleggio pulito, tanti cross e capacità di riempire l’area con i difensori, come testimoniano i duelli aerei vinti e i gol pesanti dei centrali. Nei precedenti, il Pisa ha spezzato il tabù contro i chiavaresi nell’ultimo incrocio in cadetteria, mentre la Virtus Entella è reduce da un segnale forte contro una toscana nella passata stagione. Occhio ai singoli: Mattéo Tramoni spinge e tira con continuità, già protagonista con reti e assist; dall’altra parte, la fisicità di Andrea Tiritiello e le iniziative di Bernat Guiu possono spostare gli equilibri sulle palle inattive. Con il calendario che incalza, la gara diventa spartiacque: per il Pisa l’occasione di restare nei piani alti, per la Virtus Entella un test di resilienza per rialzarsi subito.

  • Serie dei precedenti: dopo cinque gare senza vittorie in B contro la Virtus Entella, il Pisa ha rotto il ghiaccio vincendo 3-2 in casa l’ultimo incrocio (10 maggio 2021).
  • Contro squadre liguri: il Pisa ha perso solo una delle ultime cinque sfide in B (3V, 1N), ko arrivato sul campo dello Spezia nel marzo 2025.
  • Trend contro toscane: dopo il 2-1 alla Carrarese (8 maggio 2026), la Virtus Entella insegue la doppietta di successi di fila contro club toscani in B, come non accadeva dal 2019.
  • Partenza sprint nel mirino: il Pisa può vincere 3 delle prime 4 di B per la seconda stagione consecutiva; arriva dal 3-0 sulla Juve Stabia e sogna il bis con clean sheet.
  • Rischio negativo per i liguri: con un ko, la Virtus Entella eguaglierebbe la sua peggior partenza in B dopo quattro gare (1N, 3P come nel 2014/15).
  • Uomo chiave: solo un giocatore ha tirato più di Mattéo Tramoni finora; per il francese (1 gol, 2 assist) è caccia al secondo centro consecutivo in cadetteria.
  • Fisicità biancoceleste: la Virtus Entella è l’unica con due calciatori oltre 20 duelli vinti: Andrea Tiritiello e Bernat Guiu, indice di impatto nei contrasti e sulle palle alte.

Le statistiche stagionali di Pisa e Virtus Entella

Il Pisa ha segnato 5 gol e ne ha concessi 2 in 3 gare, con possesso medio del 47,5% e buona precisione al tiro (54,8%). La Virtus Entella palleggia di più (54,5%), ma ha prodotto 3 reti subendone 5. I nerazzurri tirano di più (42 conclusioni) e hanno già un clean sheet; i liguri curano il fraseggio (83,9% di passaggi riusciti) ma devono alzare la pericolosità negli ultimi metri.

Giocatori: per il Pisa i marcatori sono Mattéo Tramoni, Arturo Calabresi, Simone Canestrelli, Francesco Coppola e Giuseppe Leone (1 gol a testa); top assistman Mattéo Tramoni (2). Più ammoniti: Arturo Calabresi e Isak Vural (2 gialli). Clean sheet: Alessandro Confente (1). Nella Virtus Entella reti per Mattia Alborghetti, Giacomo Corona e Andrea Tiritiello (1 a testa); assist per Bernat Guiu e Leonardo Benedetti (1). Più ammonito: Bernat Guiu (2). Nessun cartellino rosso registrato e nessun clean sheet per il portiere Federico Del Frate fin qui.

Pisa Virtus Entella
Partite giocate 3 3
Vittorie 2 0
Pareggi 0 1
Sconfitte 1 2
Gol fatti 5 3
Gol subiti 2 5
Possesso palla (%) 47,5 54,5
Tiri totali 42 31
Tiri in porta 23 11
Precisione tiri in porta (%) 54,8 35,5
Precisione passaggi (%) 81,9 83,9
Clean sheet 1 0
Cartellini gialli 6 5

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Pisa–Virtus Entella?

Venerdì 11 settembre 2026 alle ore 21:00.

Dove si gioca Pisa–Virtus Entella?

All’Arena Garibaldi – Romeo Anconetani, a Pisa.

Chi è l’arbitro di Pisa–Virtus Entella?

Ermanno Feliciani, con assistenti Mastrodonato e Ceolin, IV Maccarini, VAR Gariglio, AVAR Massimi.

Pisa–Virtus Entella 11 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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