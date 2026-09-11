Pisa–Virtus Entella 11 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Quarta giornata di Serie B 2026-27 all’Arena Garibaldi – Romeo Anconetani: venerdì 11 settembre 2026 alle 21:00 Pisa ospita la Virtus Entella. I nerazzurri sono al 6° posto con 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi, 1 sconfitta; 5 gol fatti, 2 subiti), i liguri al 15° con 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte; 3 gol segnati, 5 incassati). Non è un big match ma una sfida ad alta tensione: il Pisa cerca conferme da zona playoff, la Virtus Entella vuole invertire la rotta e risalire la classifica.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Pisa–Virtus Entella
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Pisa e Virtus Entella
Le ultime partite giocate
Il Pisa arriva da due successi nelle ultime tre, con un convincente 3-0 esterno e solidità difensiva in crescita. La Virtus Entella ha raccolto un solo punto nelle tre più recenti uscite, pagando qualche disattenzione dietro ma restando pericolosa a palla inattiva e sulle corsie.
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Nelle ultime 3 di campionato il Pisa ha totalizzato 6 punti, la Virtus Entella ne ha fatti 1. Dettaglio risultati:
- Pisa
Pisa–Calcio Padova 0-1; Pisa–Catanzaro 2-1; Juve Stabia–Pisa 0-3
- Virtus Entella
Südtirol–Virtus Entella 1-0; Virtus Entella–Cesena 1-2; Virtus Entella–Vicenza 2-2
L’arbitro di Pisa–Virtus Entella
La gara sarà diretta dal signor Ermanno Feliciani. Squadra arbitrale al completo: assistenti Mastrodonato e Ceolin, IV ufficiale Maccarini, VAR Gariglio, AVAR Massimi. Dati statistici di dettaglio sulla stagione corrente non sono al momento disponibili.
- Arbitro: Feliciani
- Assistenti: Mastrodonato – Ceolin
- IV: Maccarini
- VAR: Gariglio
- AVAR: Massimi
Statistiche interessanti
La sfida tra Pisa e Virtus Entella profuma di intrecci recenti e obiettivi immediati. I nerazzurri hanno appena ritrovato slancio con due vittorie in tre uscite, bagnate da un 3-0 esterno che racconta di fiducia e concretezza nelle due fasi. I liguri, partiti in salita, restano però squadra coraggiosa: palleggio pulito, tanti cross e capacità di riempire l’area con i difensori, come testimoniano i duelli aerei vinti e i gol pesanti dei centrali. Nei precedenti, il Pisa ha spezzato il tabù contro i chiavaresi nell’ultimo incrocio in cadetteria, mentre la Virtus Entella è reduce da un segnale forte contro una toscana nella passata stagione. Occhio ai singoli: Mattéo Tramoni spinge e tira con continuità, già protagonista con reti e assist; dall’altra parte, la fisicità di Andrea Tiritiello e le iniziative di Bernat Guiu possono spostare gli equilibri sulle palle inattive. Con il calendario che incalza, la gara diventa spartiacque: per il Pisa l’occasione di restare nei piani alti, per la Virtus Entella un test di resilienza per rialzarsi subito.
- Serie dei precedenti: dopo cinque gare senza vittorie in B contro la Virtus Entella, il Pisa ha rotto il ghiaccio vincendo 3-2 in casa l’ultimo incrocio (10 maggio 2021).
- Contro squadre liguri: il Pisa ha perso solo una delle ultime cinque sfide in B (3V, 1N), ko arrivato sul campo dello Spezia nel marzo 2025.
- Trend contro toscane: dopo il 2-1 alla Carrarese (8 maggio 2026), la Virtus Entella insegue la doppietta di successi di fila contro club toscani in B, come non accadeva dal 2019.
- Partenza sprint nel mirino: il Pisa può vincere 3 delle prime 4 di B per la seconda stagione consecutiva; arriva dal 3-0 sulla Juve Stabia e sogna il bis con clean sheet.
- Rischio negativo per i liguri: con un ko, la Virtus Entella eguaglierebbe la sua peggior partenza in B dopo quattro gare (1N, 3P come nel 2014/15).
- Uomo chiave: solo un giocatore ha tirato più di Mattéo Tramoni finora; per il francese (1 gol, 2 assist) è caccia al secondo centro consecutivo in cadetteria.
- Fisicità biancoceleste: la Virtus Entella è l’unica con due calciatori oltre 20 duelli vinti: Andrea Tiritiello e Bernat Guiu, indice di impatto nei contrasti e sulle palle alte.
Le statistiche stagionali di Pisa e Virtus Entella
Il Pisa ha segnato 5 gol e ne ha concessi 2 in 3 gare, con possesso medio del 47,5% e buona precisione al tiro (54,8%). La Virtus Entella palleggia di più (54,5%), ma ha prodotto 3 reti subendone 5. I nerazzurri tirano di più (42 conclusioni) e hanno già un clean sheet; i liguri curano il fraseggio (83,9% di passaggi riusciti) ma devono alzare la pericolosità negli ultimi metri.
Giocatori: per il Pisa i marcatori sono Mattéo Tramoni, Arturo Calabresi, Simone Canestrelli, Francesco Coppola e Giuseppe Leone (1 gol a testa); top assistman Mattéo Tramoni (2). Più ammoniti: Arturo Calabresi e Isak Vural (2 gialli). Clean sheet: Alessandro Confente (1). Nella Virtus Entella reti per Mattia Alborghetti, Giacomo Corona e Andrea Tiritiello (1 a testa); assist per Bernat Guiu e Leonardo Benedetti (1). Più ammonito: Bernat Guiu (2). Nessun cartellino rosso registrato e nessun clean sheet per il portiere Federico Del Frate fin qui.
|Pisa
|Virtus Entella
|Partite giocate
|3
|3
|Vittorie
|2
|0
|Pareggi
|0
|1
|Sconfitte
|1
|2
|Gol fatti
|5
|3
|Gol subiti
|2
|5
|Possesso palla (%)
|47,5
|54,5
|Tiri totali
|42
|31
|Tiri in porta
|23
|11
|Precisione tiri in porta (%)
|54,8
|35,5
|Precisione passaggi (%)
|81,9
|83,9
|Clean sheet
|1
|0
|Cartellini gialli
|6
|5
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FAQ
- Quando si gioca Pisa–Virtus Entella?
-
Venerdì 11 settembre 2026 alle ore 21:00.
- Dove si gioca Pisa–Virtus Entella?
-
All’Arena Garibaldi – Romeo Anconetani, a Pisa.
- Chi è l’arbitro di Pisa–Virtus Entella?
-
Ermanno Feliciani, con assistenti Mastrodonato e Ceolin, IV Maccarini, VAR Gariglio, AVAR Massimi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.