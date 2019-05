Pisacane ha un messaggio per i tifosi del Cagliari

Fabio Pisacane è tornato a parlare della gara contro la Lazio: "Non siamo riusciti a rendere come al solito, anche se non si deve neppure sottovalutare il valore della Lazio".

Sulla stagione: "Credo che sia stata una buona stagione. Dopo la sconfitta contro la Sampdoria si temeva che la squadra potesse cadere verso il basso, invece ci siamo ripresi subito, battendo in casa Inter, Parma e Fiorentina".

Sulla prossima sfida con il Genoa: "Dobbiamo ripartire subito per conquistare i punti che ci mancano alla salvezza matematica. I tifosi possono stare tranquilli: non abbiamo staccato la spina".

SPORTAL.IT | 15-05-2019 17:53