Pisanu, Gervinho e il dio Denaro

Ai microfoni di Terzo Tempo, trasmissione a cura di Europacalcio, è intervenuto Andrea Pisanu, ex calciatore del Parma e attuale tecnico dei maltesi del Melita,

"Il Parma è partito molto bene, ha avuto la fortuna sfortuna di toccare il fondo e di ricostruire tutto in maniera ottimale – ha raccontato -. Non dimentichiamo che ha fatto tre promozioni dirette trovandosi in A quest’anno sempre con lo stesso allenatore. Gervinho su tutti, Gobbi e gli altri si sono inseriti benissimo, spero che continui così, ho un pezzo di cuore a Parma ma bisogna stare attenti perché la serie A è strana. Gervinho? Il dio Denaro l’ha chiamato dalla Roma, ma probabilmente ha capito di rimettersi in gioco, raccogliendo una sfida che sta portando avanti alla grande perché a Parma gioca tranquillo e sereno non avendo il peso sulle spalle di una piazza pretenziosa".

SPORTAL.IT | 06-10-2018 14:20