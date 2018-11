Pista inglese per Perica

Spunta un'ipotesi inglese per Stipe Perica. Il possente attaccante croato, che in estate era passato in prestito dall'Udinese al Frosinone, non sta trovando spazio con i ciociari. Finora appena 467 minuti giocati e zero reti all'attivo.

L'ex Chelsea e Udinese potrebbe lasciare la squadra allenata da mister Longo per tornare in Inghilterra. Su di lui ci sarebbe l'interessamento del Middlesbrough. Il club inglese occupa attualmente il secondo posto nella classifica della Championship, ed è in piena lotta per la promozione in Premier League. Certo non è detto che lo slavo si faccia convincere a scendere di categoria, ma la possibilità di giocare finalmente con continuità potrebbe fare la differenza.

SPORTAL.IT | 23-11-2018 15:20