Pistocchi al veleno e il web si scatena: basta fare gli struzzi

A 24 ore o poco più dalla decisione di rinviare ben 5 gare in serie A per l’effetto domino dell’emergenza coronavirus, il calcio italiano è ancora in piena polemica. Quella sollevata da più parti su una decisione, presa dalla Lega, che favorirebbe, a detta di molti, solo la Juventus costringendo l’Inter a un vero tour de force in primavera. Non poteva mancare il commento al fulmicotone di Maurizio Pistocchi che, come al solito, ha scatenato un vespaio di commenti.

Campionato irregolare

Il giornalista Mediaset ha rilasciato una lunga intervista al sito Malpensa24.it in cui si è scagliato contro le istituzioni del calcio definendole “inadeguate” e contro il “campionato falsato” che ne viene fuori dalla decisione di ieri di rinviare la metà delle partite tra cui il big match Juventus-Inter, tutte al 13 maggio.

Istituzioni calcio inadeguate

“Ci sono tutti gli elementi – ha spiegato Pistocchi nell’intervista – per dire che questo è un campionato totalmente irregolare. Le istituzioni del calcio non sono adeguate a quelle che le sono le esigenze di quella che è la quarta azienda del paese. Troppe liti da cortile”.

Reazioni social

Pistocchi non prende posizioni, nella sua intervista, contro la Juve, almeno in maniera esplicita come spesso gli accade, ma questo basta a scatenare una ridda di polemiche tra i commenti social. In molti lo apprezzano: “L’unico giornalista che l’ha detto al momento in Italia ..la cosa non mi sorprende da te, aspetto altri che magari smettano di fare come gli struzzi sempre con la testa bassa”.

La colpa è della Juve?

Non mancano, come si legge ovunque, i fautori della “Juve burattinaia della Lega”: “Non potendo procedere alla gestione dei cartellini gialli si è proceduto alla gestione dei rinvii di alcune gare”; “Il piemonte calcio (la Juve, ndr) se non si da’ una regolata fara’ riesplodere calciopoli”; “e poi qualcuno mi deve spiegare perche mercoledì in coppa Italia Juventus_Milan si gioca a porte aperte monociglia Agnelli ladro”.

C’è puzza di Lotito

Ma c’è chi difende la Juve attaccando la Lazio: “L’unica società che trae vantaggio da tutto ciò è la Lazio. A Maggio Juve e Inter avranno il calendario affollatissimo (possibili 8 per la Juve e 9 per l’Inter) , mentre gli azzurri giocheranno solo 4 partite. Ma tutti a puntare il dito contro la Juve….C’È PUZZA DI LOTITO!!”; e chi provoca i complottisti che danno la colpa solo alla Juve: “Quindi il rinvio di 7 gg fa di Inter samp e altre 3 partite ha falsato il campionato, oggi è solo un continuo, lotito sta portando la lazio alla vittoria”.

Sempre e solo soldi

E chi ne fa una questione esclusivamente economica: “Concordo al 100% e aggiungo: è palese che sia una questione economica e legata solo a juve-inter, partita che al 13 maggio garantirà enormi entrate e oggi, con le porte chiuse, ne avrebbe garantite molte meno. E la prossima giornata? Scommettiamo che non ci saranno più rinvii?”

