Pistocchi all'attacco: Questo è saper gestire un grande club

Con chi ce l’ha Maurizio Pistocchi? Il popolare giornalista subito dopo la conclusione della Supercoppa Europea di ieri sera, vinta dal Bayern a spese del Siviglia, ha postato su Twitter un messaggio celebrativo del club tedesco che però ha tutta l’aria di contenere un affondo nei confronti di qualcun altro.

Il Tweet di Pistocchi

Ecco le parole di Pistocchi sul suo account social: “Negli ultimi 10 anni, il Bayern Monaco ha conquistato 25 trofei, 2 Champions League, 2 UefaSuperCup, 1 Mondiale per Club. Senza un euro dí debito. Questo si che si chiama saper gestire un Grande Club”, con tanto di faccina della Champions in bella mostra.

Il destinatario nascosto

Evidente il riferimento nascosto a un’altra squadra che da anni e anni domina in patria, ma che nel frattempo ha accumulato un passivo consistente nei conti e – ahimé – non riesce a imporsi in Europa. Già, non la nomina apertamente, ma Pistocchi ha tutta l’aria di avercela con la Juventus. Del resto, le critiche ai bianconeri per i conti in rosso e per la mancanza di progettualità vincente in campo continentale sono degli storici cavalli di battaglia del giornalista Mediaset.

Pistocchi vs Juve, le reazioni dei tifosi

“Maurizio per caso c’è un riferimento particolare in questo tweet?”, chiede ironicamente Marco. “Quando domini il campionato tedesco prendendo i migliori giocatori dalle altre squadre tedesche e inoltre senza la presenza di una degna rivale mi pare ovvio che riesci a gestire un grande club”, osserva Alessio. “Esattamente come la Juve in Italia da 8 anni”, gli risponde un tifoso interista.”Lavora tutta la Germania e tutta la Bundes per 1 club. Paragoni non si possono fare”, è l’opinione di Arjel che però cozza con quella di Max: “Anche in Italia se è per questo lavorano tutti per un club, stampa sportiva compresa, ma in Europa è un club da ‘zero tituli’. Il Bayern invece è vincente ovunque. Grande club, bisogna ammetterlo”.

