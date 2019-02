Pistocchi: “All’Inter tutti sanno chi sarà il nuovo tecnico”

Il giorno dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, sul web iniziano i processi all’Inter e, naturalmente, Luciano Spalletti è il primo imputato. Ad alleggerire la posizione del tecnico, però, interviene Maurizio Pistocchi, secondo cui le difficoltà della squadra in questa fase della stagione dipendono anche da un cambio di panchina ormai certo, noto a tutti nell’ambiente nerazzurro, e che sta ovviamente destabilizzando lo spogliatoio.

CONTE GIA’ NERAZZURRO. Secondo Pistocchi, che non cita la fonte dell’informazione, Antonio Conte sarebbe pronto a diventare il nuovo allenatore dell’Inter a partire dalla prossima stagione. “Mi dicono che Antonio Conte all’Inter sia una idea della proprietà, che sia stato proprio Conte a chiedere l’assunzione di Marotta e che all’interno della rosa la notizia sia di pubblico dominio – scrive il giornalista su Twitter -. Se così fosse si spiegherebbe anche il perché dal mercato non è arrivato nessuno”. Mercato nerazzurro bloccato, dunque, in attesa delle scelte del nuovo tecnico.

AD SCELTO DAL TECNICO. Ma il passaggio più importante del tweet di Pistocchi, lanciato poche ore dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, è quello riguardante il fatto che la notizia sia di pubblico dominio all’interno dello spogliatoio nerazzurro. Un follower fa notare al giornalista che una situazione del genere: “Ok ma così non si arriva dentro le prime 4”, scrive il tifoso; “Tu l’hai detto” replica Pistocchi. Successivamente il giornalista risponde affermativamente a chi gli chiedeva se fosse possibile che un allenatore “scelga” l’a.d. di una società. L’arrivo di Marotta sarebbe dunque propedeutico allo sbarco di Conte all’Inter. Intanto, però, tocca a Spalletti concludere una stagione che vede già sfumati due dei tre obiettivi iniziali.

SPORTEVAI | 01-02-2019 09:41