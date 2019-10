Pistocchi, altra frecciata a Capello su Lukaku

Segna, convince e porta l’Inter alla vittoria. Quella di Brescia è stata la partita del riscatto per Romelu Lukaku, che oltre ad aver trovato il gol – il numero 7 in stagione, non male per un attaccante al debutto in Serie A – ha anche offerto una prestazione nettamente più convincente rispetto alle precedenti.

Prove che avevano spinto alcuni tifosi e anche molti opinionisti a criticare il centravanti belga, accusato di non avere i mezzi tecnici per aiutare l’Inter a vincere lo scudetto.

LUKAKU PROMOSSO. Dopo il successo di Brescia è arrivato il momento del riscatto per i suoi sostenitori e anche per chi, come Maurizio Pistocchi, aveva sostenuto che Lukaku fosse perfetto per l’Inter di Antonio Conte e che avesse solo bisogno di tempo per adattarsi al calcio italiano.

“Brescia-Inter 1-2 – scrive il giornalista su Twitter – Con un gran gol di Lukaku, e un secondo tempo di grande sofferenza, l’Inter passa a Brescia: fondamentali i due attaccanti, entrambi in gol, e l’ottimo De Vrij. Sinceri complimenti al Brescia di Corini, aggressivo e sempre pericoloso. Inter stanca, ma vincente”.

È però nei commenti dei follower che Pistocchi va all’attacco di coloro che avevano criticato Lukaku. Il giornalista, in particolare, non perde l’occasione di tornare a punzecchiare Fabio Capello, già attaccato ieri in un altro tweet: “In due mesi Fabio Capello è riuscito a: 1. dare suggerimenti tecnici a Sarri; 2. fare la morale a Zaniolo; 3.smentire Antonio Conte; 4. deridere Lukaku. Ma non l’ho MAI sentito dire una parola contro il duo Moggi&Giraudo: eppure per il loro comportamento ha perso due Scudetti”, questo il suo post di ieri.

CONTRO CAPELLO. Nei commenti a quello odierno, invece, il giornalista sfrutta la domanda di un follower per attaccare l’ex tecnico di Roma, Juve e Real Madrid. “Hai visto Maurizio, certi gol non si fanno per caso”, scrive Andrea riferendosi alla rete di Lukaku. “Chissà se l’ha visto anche Fabio Capello”, risponde Pistocchi, allegando un emoticon che fa l’occhiolino: una chiara frecciata all’allenatore che aveva messo in discussione Lukaku.

Pistocchi, poi, non risparmia neanche Balotelli. “Maurizio come giudichi la prova di Balotelli?”, gli chiede Iniwini; e il giornalista: “Il solito. Sa fare tutto, ma alla fine non fa niente”.

SPORTEVAI | 30-10-2019 10:13