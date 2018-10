Pistocchi ancora contro la Juve sul caso-Marotta

C’è sempre un motivo per parlare di Juventus per Maurizio Pistocchi. Che il club bianconero non sia simpatico all’ex moviolista di Mediaset è cosa nota, così come frequenti sono i suoi tweet e le sue uscite a condannare alcune vicende legate alla Juve. Solo restando agli ultimi giorni di materiale ce n’è stato tanto per Pistocchi che prima ha litigato a distanza con Moggi, con tanto di minacce di querela da parte dell’ex dirigente bianconero e contro-replica lapidaria (“ci vediamo in Tribunale”), poi il caso-Ronaldo, quindi la sottolineatura della sentenza che ha aumentato a 2 le giornate di squalifica per la curva dell’Allianz dopo i cori razzisti verso i napoletani e ora la vicenda-Marotta.

LE INTERCETTAZIONI – Dalle intercettazioni risalenti al 2016, e uscite ora fuori dalla Procura di Torino, si evincerebbe che l’ormai ex dg avrebbe fatto forti pressioni sui giornali, in particolare sulla Gazzetta dello sport, perchè non dessero troppo spazio al suo eventuale coinvolgimento nella storia del suicidio di un collaboratore Slo della Juventus, ex ultrà dei Drughi, ex collaboratore dei Servizi segreti, Raffaello Bucci, in merito alle indagini tese a fare chiarezza sulle dinamiche che caratterizzano il rapporto tra la società calcistica, i gruppi ultras ed esponenti della criminalità organizzata di matrice ndranghetista. Marotta avrebbe chiesto e ottenuto dalla Gazzetta di cambiare un articolo che lo riguardava sulla storia, riducendolo da 60 a 10 righe, un trafiletto che uscì col generico titolo “Caso biglietti, ascoltato Marotta”.

IL VERO PROBLEMA – Pistocchi prima pubblica suo suo profilo l’articolo di oggi del Fatto Quotidiano, a firma Paolo Ziliani “Stile Marotta con i cronisti: “se ne scrivete mi arrabbio”, che ricostruisce la storia e poi scrive: “Sono sorpreso,non meravigliato, dalle intercettazioni telefoniche che riguardano Marotta e la Gazzetta dello Sport. Ma il problema non sono i giornali, ma le persone. Quelle disposte a chiudere gli occhi e piegare la testa : nei giornali, nelle tv, nella vita quotidiana”.

SPORTEVAI | 16-10-2018 10:28