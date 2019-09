Pistocchi attacca Bonucci, il web s'infiamma

La sfida della nazionale in Armenia non ha entusiasmato più di tanto i tifosi italiani. La vittoria è arrivata ma in sofferenza e attraverso un gioco poco brillante, soprattutto nella ripresa in cui i padroni di casa erano ridotti in dieci. Proprio sull’espulsione di Karapetyan si è soffermato Maurizio Pistocchi: per bacchettare una evidente simulazione.

Il Tweet condiviso – Il giornalista Mediaset ha condiviso sul suo profilo Twitter una riflessione pepata di Stefano Tamburini: “Sarebbe molto semplice raccontare come dovrebbe essere il mestiere di giornalista. Prendete la simulazione di Bonucci in Armenia-Italia...”, corredata da un video dell’episodio in cui si può apprezzare chiaramente come il difensore della Juventus simuli una manata da parte dell’attaccante avversario.

Le reazioni – “Recidivo, tra l’altro. Però questa è la Nazionale, nessuno si scandalizzerà. Giusto?”, è la domanda posta da un follower, Dondiego. “Mi torna in mente il meraviglioso codice etico di Prandelli, che valeva per De Rossi ma non per Chiellini“, è l’agrodolce considerazione di Valerio. La contraerea del tifo bianconero è azionata da Diego: “Voglio capire anch’io cosa vuol dire essere giornalista, ma non riesco a trovare il suo tweet sulla simulazione di Mertens relativa alla partita giocata il 24 Agosto 2019 Fiorentina vs Napoli. Può aiutarmi gentilmente”. Infine l’amara considerazione di un altro fan: “Mi vergogno di essere rappresentato da persone come Bonucci. Ma chiediamoci piuttosto come mai la nazionale e la Figc non prendano seri provvedimenti a riguardo! Da sempre lui e molti suoi compagni di club si comportano così. E restano impuniti!”.

SPORTEVAI | 06-09-2019 09:29