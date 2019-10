Pistocchi attacca: Che abbaglio Moggi sul bomber

Christian Vieri lo ha definito “uno dei cinque attaccanti più forti del mondo e lo sta dimostrando”. Il riferimento è a Gonzalo Higuain, il bomber che nella Juventus di Sarri sembra aver ritrovato l’antico smalto. Maurizio Pistocchi sul suo profilo Twitter riporta le dichiarazioni dell’ex attaccante di Juventus, Lazio e Inter e lancia un affondo a un suo storico “nemico”.

Il Tweet – Il giornalista Mediaset scrive infatti: “Per Bobo Vieri Gonzalo Higuain è tra i cinque centravanti più forti al mondo. Io lo dicevo nel dicembre 2015, qualcuno pensava fosse meglio Diamanti“. A conferma, un post del dicembre 2015 – appunto – con la classifica dei migliori numeri 9 d’Europa: dietro Lewandowski, a pari merito, Higuain e Suarez.

L’allegato – E chi considerava il Pipita meno determinante dell’ex trequartista di Livorno, Bologna e Fiorentina? Luciano Moggi, ovviamente. E la testimonianza è in un articolo di Tuttosport del 13 maggio 2013 postato dallo stesso Pistocchi in allegato. Dove Moggi asseriva: “Diamanti ha dimostrato di essere un giocatore che risolve delle partite e anche di avere il dna giusto per la Juve, è un guerriero. Higuain è un buon giocatore non ha niente del campione”.

E Benzema? – Il primo commento è di Massimo Callegari, conduttore e telecronista Mediaset e Dazn, che chiede attonito: “Benzema fuori dai primi cinque?”. La replica di Pistocchi è immediata: “Nel 2015. Oggi nei primi cinque”. Al che Callegari si tranquillizza e saluta il collega. Ma le discussioni più accese le innescano altri follower.

I commenti – Scrive infatti Santo: “Maurizio il 4 dicembre 2015 Gonzalo era con il Napoli. Ecco perché quattro anni fa dicesti così”, con pronta risposta del giornalista: “L’ho detto allora, e ridetto dopo”. Altri follower tirano in ballo la cronica incapacità di Higuain di essere determinante nelle finali e anche in questo caso Pistocchi replica: “Il gol che partita che diede alla Juventus lo scudetto il 28 aprile 2018 contro l’Inter lo segnò lui: non proprio una partita inutile”.

I detrattori – Ma di detrattori il Pipita ne ha tanti: “Come uno dei primi cinque attaccanti ho qualche dubbio, nessun dubbio come uomo vale zero”, scrive il milanista Claudio. “Rimane uno dei più forti ma pur sempre un 71”, sottolinea il napoletano Franco che attinge al repertorio della Smorfia. Mentre un altro follower tira fuori una classifica dei top scorer del 2019: tra i primi dieci figurano anche Zapata e Ben Yedder, ma Higuain non c’è.

