Pistocchi attacca Conte: Così non vinci mai

A Maurizio Pistocchi la difesa a tre non piace. E non manca occasione di sottolinearlo. Il giornalista Mediaset entra a gamba tesa sulle discussioni di natura tattica aperte qualche giorno fa da Antonio Conte per stroncare la tesi dell’attuale tecnico dell’Inter con la forza dei numeri. In sostanza, Pistocchi chiarisce attraverso il suo profilo Twitter che se Conte continuerà a giocare in questa maniera, in Europa rischia di non vincere mai.

Il Tweet condiviso – Questo il post, tratto da Fcinter1908, riportante le parole di Conte in conferenza e condiviso dal giornalista sul suo account: “Solo in Italia siete fissati con i moduli. A tre, a quattro. Conta come giochi, la pressione che fai, con quanti giocatori attacchi. Tutto il resto sono tutte cazzate, come quella che non si vince a tre. In Inghilterra non gliene frega niente se giochi a tre o quattro”.

L’affondo – Questa invece la nota a corredo dello stesso Pistocchi, piuttosto caustica nei confronti del tecnico: “L’opinione di Conte può essere condivisibile, o no. I fatti, però, dicono che nella competizione di club più importante NESSUNO vince giocando a tre-che più sono cinque-in difesa Dal 1995 (Ajax-Milan 1:0 Kluivert)”.

Le reazioni pro – Alcuni appassionati di tattica sposano completamente la tesi di Pistocchi. “Quell’Ajax però giocava a 3 veri, gli esterni erano Overmars e Finidi, si abbassava Rijkaard e diventava a 4″, scrive Fabio raccogliendo i complimenti dello stesso giornalista. Anche Alessandro approva in pieno, tirando in ballo un altro sostenitore della difesa a tre: “Tweet più veritiero di sempre….. quando sia lui che Max Allegri si ostinavano a posizionare la Juve con il 3-5-2 sono state sempre brutte figure”.

Le reazioni contro – Riccardo prova a dissentire: “Il Liverpool quando attacca gioca a tre, idem il City. Si dice che i difensori accettano l’uno contro uno coi tre attaccanti avversari”, beccandosi la lezioncina di Pistocchi: “Come ha detto Ancelotti, la disposizione si legge con la squadra in fase di non possesso: il Liverpool gioca con il 4-3-3″. Anche Claudio è stizzito: “Tanto da qui ai prossimi 3 anni in cui presumibilmente ci sarà Conte, la Champions non sarà alla nostra portata quindi a 3 o a 4 cambia nulla e comunque sono solo dati statistici”.

