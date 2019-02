Pistocchi attacca Pirlo e Costacurta, è bufera sul web

Presa di posizione netta da parte di Maurizio Pistocchi nei confronti di due ex leggende del Milan. L’ex moviolista di Mediaset bacchetta i giudizi di Pirlo e Costacurta e scrive: “Rimango perplesso quando sento Pirlo e Costacurta che continuano a criticare Lucas Paquetà che, a 20 anni, e arrivando da un altro mondo, si è preso la maglia di titolare del Milan e non l’ha più mollata. Sbagliare è umano ma perseverare diabolico. La mia opinione è che Paquetà sia un ottimo prospetto, che abbia già dimostrato di essere da Milan, e che chi pensa il contrario si sbagli”.

ASTIO GRATUITO? – Si scatenano i tifosi nei commenti. La maggioranza si schiera con Pistocchi: “Saranno scemi allora Shevchenko, Kaká e Maldini che mettono la faccia dicendo sia un fenomeno… Però sono solo 2 palloni d’oro e Maldini che da solo è qualcosa di più di un pallone d’oro” o ancora: “Voglio Massaro al posto di queste 2 persone che hanno vestito la maglia del Milan. Anzi perché non facciamo come gli juventini che fanno raccolte firme per tutto e chiediamo di sostituire Ambrosini e Costacurca con Massaro?”. C’è chi ipotizza astio da parte dei due ex milanisti: “Noi Milanisti non siamo per niente perplessi, fosse solo il giudizio su Paquetà. È difficile fare l’opinionista se sei prevenuto e hai astio verso la tua ex squadra”. Arrivano anche pareri acidi: “I motivi sono 2 , il primo non ne capiscono un gran che’ (Costacurta a parte una brevissima parentesi a Mantova , non ha più allenato..) il secondo non vogliono dare soddisfazione a Leo e Paolo che sono dentro al Milan mentre loro no…”.

LA DIFESA – Non mancano però tifosi che difendono i due ex rossoneri: “Beh i due qualcosa di pallone capiscono. Evidentemente ci vedono qualcosa che solo i giocatori riescono a cogliere. Potranno sempre essere smentiti dal ragazzo continuando a giocare così” o anche: “Magari sono critiche x motivarlo a fare meglio.. Di sicuro riuscire a giocare titolare nel Milan è una grande cosa, però non è un arrivo. (Poi posso pure sbagliarmi, non l’ho visto giocare) Conoscendo Costacurta e Pirlo che sono 2 persone Serie e Tifose, penso così”.

