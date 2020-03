Pistocchi attacca: Sei come Ponzio Pilato. Il web applaude

Lunedì potrebbe essere il giorno decisivo per trovare una soluzione tra le richieste dei club e quelle dei calciatori in merito al taglio degli stipendi legato all’emergenza per il Corona Virus. Tutte le società stanno registrando perdite fortissime per lo stop forzato di attività che non si sa neanche come e quando potranno ripartire, come fare a pagare tutti gli stipendi (soprattutto quelli dei big?).

L’Aic si chiama fuori

La strategia della Lega sarebbe quella di congelare i compensi per tre mesi, anche se Tommasi non è d’accordo. La posizione ufficiale dell’Aic però è abbastanza discutibile come fa notare Maurizio Pistocchi.

Lo sfogo su twitter

Il giornalista di Mediaset ne parla su twitter e scrive: “Il Barcellona taglia gli stipendi ai suoi giocatori, Damiano Tommasi, come Ponzio Pilato, se ne lava le mani “Non é l’AIC che può decidere, ma ogni singolo calciatore” Vero. Ma chi presiede il Sindacato, in un momento come questo, dovrebbe dare un segnale forte. Siamo uomini o caporali? I l Calcio è un mondo di privilegiati, dovrebbero essere i primi a rinunciare a qualcosa a beneficio della collettività”.

Tutti d’accordo

L’indignazione dell’uomo comune trova sfogo sui social: “Credo sia l’associazione più inutile e irritante del mondo del calcio” o anche: “Ci vuole coraggio e intelligenza nel cogliere i momenti cruciali che cambiano i tempi e fanno la differenza. Ennesima occasione persa”, oppure: “E’ un burattino… In questi momenti si vede lo spessore del uomo e della politica calcistica”.

Ma quale Cig?

Fioccano i commenti: “Per loro non esistono cassa integrazione o disoccupazione neanche se perdono il lavoro riscuotono ugualmente.. Sempre!” o anche: “Smettiamo tutti di andare allo stadio (io sono 20 anni)e disdiciamo tutti gli abbonamenti allo sport (io lo farò) e vediamo poi con cosa li.pagano i giocatori”.

C’è chi nota: “Li tutela quando vogliono smettere di giocare ma non da a loro il consiglio di rinunciare a qualche mensilità” e infine chi non ha parole: “I giocatori di serie A mi fanno schifo, schifo, schifo. Ragazzi egoisti e viziati”.

SPORTEVAI | 28-03-2020 10:17