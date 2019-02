Pistocchi, bomba di mercato sulla Juventus

Quasi in contemporanea con il successo per 1-0 a Bologna i tifosi juventini sono stati scossi da una rivelazione di mercato fatta da Maurizio Pistocchi, che già ieri aveva anticipato che nella giornata odierna avrebbe rivelato questo scoop senza specificare null’altro. Ebbene l’indiscrezione che il giornalista ha fatto se corrispondesse al vero avrebbe del clamoroso, perché riguarderebbe il futuro dell’attuale allenatore bianconero, Massimiliano Allegri.

Ieri Sarri, oggi Allegri – Secondo Pistocchi il destino del tecnico sarebbe in Inghilterra, compiendo lo stesso percorso fatto da Maurizio Sarri l’estate scorsa. Nel tweet infatti si legge: “Secondo una fonte molto attendibile, Max Allegri avrebbe deciso di lasciare la Juventus a fine stagione. Il tecnico livornese avrebbe già un accordo con una società della PremierLeague per le prossime tre stagioni”. Insomma dopo l’addio di Antonio Conte un altro goodbye, sempre con la Premier di mezzo.

Le reazioni – Che Allegri potesse lasciare a fine stagione se ne parlava già, difatti molti non si sono sorpresi di questa notizia. La maggior parte dei tifosi bianconeri però sembra credere a questa possibilità, e c’è divisione fra chi è triste per l’addio di un tecnico che ha portato comunque una serie di scudetti impressionante e chi invece si dice contento perché anche quest’anno (salvo una clamorosa rimonta contro l’Atletico Madrid, che è comunque nelle corde della Vecchia Signora) non avrebbe portato a Torino quello che è il vero obiettivo stagionale, ovvero la Champions League.

SPORTEVAI | 24-02-2019 17:25