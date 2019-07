Pistocchi cambia bersaglio, attacca Conte e accusa gli anti-Sarri

Possibile che da acceso anti-juventino Maurizio Pistocchi si stia trasformando in primo tifoso dei bianconeri? Difficile, diciamo ma di sicuro il giornalista di Mediaset, che spesso in passato non aveva risparmiato veleni e accuse alla Vecchia Signora, ha cambiato atteggiamento ora che sulla panchina c’è Sarri che ha sempre stimato. Lo testimoniano due tweet odierni in cui il bersaglio diventa ora l’Inter di Conte e successivamente vengono messi alla berlina i giornali che dopo aver osannato Allegri per anni ora già si prostrano al nuovo allenatore juventino.

I TWEET – Pistocchi prima attacca Conte, di fatto giudicando inadeguato e antico il suo modulo (“La Gazzetta presenta 10 top-club Europei, mercato e disposizione. Nessuna adotta la difesa a 5. Chissà perché”) e poi mostra la foto della prima pagina di un giornale sportivo per prendersi una rivincita scrivendo: “Dal calcio pragmatico e risultatista di Allegri a Sarriland. I voltagabbana (per adesso)”. Entrambi gli sfoghi catturano reazioni a go-go: “Dillo a Conte Maurizio! Tolto il caso Atalanta Gasperini non trovo casi di successo.. “. I tifosi nerazzurri sono d’accordo: “Più che la juventinità, era la difesa a 3 (o 5 in fase di non possesso) la cosa che meno mi convinceva. Nessuna grande squadra la utilizza, ci sarà un perché” o anche: “Perché perdi un uomo a centrocampo e copri meno bene lo spazio, le grandi squadre evolute lasciano i 2difensori centrali 1 vs 1 contro gli attaccanti, non è detto che Conte non ci torni, almeno in Europa” e infine: “Dopo la sciagura di Mazzarri speravo di non rivedere più quel sistema all’Inter. Speravo Conte avesse un approccio diverso a questo modulo, ma dopo le parole di ieri su Perisic e Dalbert sono un po’ preoccupato”.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni anche sul tema Allegri-Sarri: “Adesso il Circo gli piace, solo che poiché sono troppo avanti loro non possono chiamarlo “circo” e quindi l’hanno impostata tipo “parco a tema”… Sarriland… fanno ridere per non piangere” o anche: “Non ti preoccupare che se andasse male scenderebbero dal carro in un baleno” e infine: “E il tutto senza manco vedere una stralcio di partita.. Così, sulla fiducia, ma solo perché così si vuole che sia e così deve essere. Stop”.

SPORTEVAI | 21-07-2019 12:14