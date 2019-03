Pistocchi: “Cancelo penalizzato da Allegri, ecco perché”

Dopo essersela presa con Andrea Pirlo, Maurizio Pistocchi ha ripreso la sua pungente critica a Massimiliano Allegri, ripetutamente accusato dal giornalista di non essere riuscito a dare un gioco alla Juventus e di non riuscire a sfruttare a pieno l’organico messogli a disposizione dalla dirigenza bianconera. Stavolta nel mirino dell’opinionista finisce il rendimento di Joao Cancelo, il giocatore che avrebbe dovuto aiutare la Juventus a guadagnare maggiore qualità in fase di costruzione della manovra e che invece sembra vivere quasi una fase di involuzione.

CANCELO BOCCIATO. Sul suo profilo Twitter Pistocchi riprende un articolo in cui si afferma che Allegri avrebbe bocciato il portoghese perché non sa difendere. “Ha bocciato Dani Alves, adesso boccia Cancelo. Magari potrebbe provare Mandzukic terzino destro”, commenta sarcasticamente Pistocchi, ricordando anche come il terzino brasiliano ex Barcellona, oggi al PSG, non sia stato sfruttato a dovere da Allegri, che lo proponeva spesso a centrocampo, invece che sulla linea difensiva.

“JUVE SENZA GIOCO”. Rispondendo ai commenti dei follower, poi, il giornalista approfondisce il tema, spiegando come, a suo parere, sia la Juventus a non saper sfruttare il potenziale offerto da Cancelo. “Joao Cancelo in una squadra organizzata sarebbe devastante – aggiunge Pistocchi -: fisicamente e tecnicamente è fortissimo, il problema è che la Juve non ha un gioco”. E a chi gli fa notare che una squadra senza gioco non può essere prima in classifica in serie A a +16 sulla seconda, Pistocchi replica: “Con la rosa della Juventus, in un campionato di livello mediocre, si può vincere anche senza gioco”.

SPORTEVAI | 06-03-2019 08:52