Pistocchi: “Caso Icardi, Zhang furioso con la Juventus”

Icardi e l’Inter stanno provando a riavvicinarsi, ma la Juventus si sarebbe messa di mezzo. Lo afferma Maurizio Pistocchi, che in un tweet riporta il malumore del presidente nerazzurro Steven Zhang per il pressing che i dirigenti bianconeri starebbero attuando nei confronti dell’argentino per convincerlo a rompere definitivamente con l’Inter e a chiedere la cessione alla Juve. In particolare, Zhang ce l’averebbe con Pavel Nedved e Fabio Paratici.

IL TWEET. “Secondo fonti vicine alla società – scrive Pistocchi su Twitter aggiungendo l’emoticon della “bomba” di mercato -, il presidente dell’Inter Steven Zhang sarebbe furibondo con Paratici e Nedved perché telefonano tutti i giorni a Icardi e a Wanda per convincerli ad andare alla Juventus”. Un comportamento scorretto, secondo il numero uno dell’Inter, volto a influenzare il mercato nerazzurro in uscita della prossima estate.

“COTTA” PER MAURITO. D’altra parte l’interesse dei bianconeri per Icardi è noto da tempo. Lo stesso Paratici qualche settimana fa aveva ammesso che, se non fosse arrivato Cristiano Ronaldo, la Juventus avrebbe provato a prendere l’argentino la scorsa estate. Nel momento più buio dei rapporti Icardi-Inter, inoltre, radiomercato affermava che, per ragioni di competitività in campionato, la stessa Inter fosse propensa a cedere l’argentino alla Juve piuttosto che al Napoli, interessatosi attraverso il proprio presidente Aurelio De Laurentiis. Nonostante la mano tesa in settimana alla coppia Icardi-Wanda Nara dall’a.d. nerazzurro Beppe Marotta, dunque, la vicenda sarebbe ancora lontana dal risolversi. Secondo Pistocchi, anche a causa della Juventus.

SPORTEVAI | 09-03-2019 16:08