Pistocchi chiede nomi colpevoli, i social rispondono

Giusto che le squadre che possono – ovvero quelle che non sono in quarantena – continuino ad allenarsi o sarebbe più prudente fermare anche le sedute sul campo in attesa che la situazione legata all’emergenza per il Corona Virus finisca o quantomeno si attenui? Il dibattito impazza: i medici sociali chiedono lo stop, l’Aic alza la voce e minaccia, lanciando accuse pesanti alle società.

L’ACCUSA

Il presidente Tommasi è tornato alla carica e nel comunicato di ieri si legge tra latro di “un comportamento scriteriato e fuori dal contesto nazionale e internazionale di alcune società calcistiche, che si ostinano a convocare gli atleti per allenamenti in piccoli gruppi o, peggio ancora, per il controllo quotidiano della temperatura“.

IL TWEET

Letto il messaggio Maurizio Pistocchi chiede un passo in avanti. Su twitter il giornalista di Mediaset scrive: “Nomi e cognomi. Su, Tommasi, un po’ di coraggio”.

LE REAZIONI

Fioccano le reazioni sui social: “Aspettiamo i nomi da lei da una vita ed ancora niente!!!! Su coraggio”. La maggioranza però la risposta ce l’ha: “Io un sospettino ce l’avrei” e ancor più chiaramente: “Claudio Lotito e Lotito Claudio” oppure: “Lotito e ADL. Abbastanza scontato”.

I RESPONSABILI

I follower hanno pochi dubbi: “Napoli e Lazio.. mi pare che Agnelli x questo abbia litigato e discusso con De Laurentis e Lotito” oppure: “Togli Juve e Inter in quarantena non mi sembra difficile capire a chi si riferisce”.

ESCLUSIONE

C’è chi scrive: “Sì può anche andare per esclusione: Juventus, Inter, Fiorentina, Sampdoria, Verona, Udinese, Spal e Brescia sono in quarantena, Atalanta e Milan non possono essere loro vista la situazione della Lombardia. Restano Lazio, Roma, Napoli, Parma, Bologna, Cagliari, Sassuolo, Torino, Genoa, Lecce”.

I NOMI

Un utente osserva: “Sarebbe meglio che l’omertà nel mondo del calcio finisse. Su tante cose. Sarebbe tutto molto più pulito, vero e bello” e infine: “I nomi non li fatti Spadafora, figurarsi se li farà Tommasi…ma noi possiamo immaginarli”.

SPORTEVAI | 15-03-2020 10:35