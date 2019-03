Pistocchi chiede simulazione per Ronaldo, è polemica sul web

Più importante è la partita e più Maurizio Pistocchi si scatena su twitter. Dopo Napoli-Juventus l’ex moviolista di Mediaset ha cinguettato per 4 volte per condannare la decisione dell’arbitro di espellere Meret, accusando Ronaldo di simulazione, e aggiungendo che gli azzurri hanno dominato in lungo e in largo. Ecco uno dietro l’altro i quattro tweet di Pistocchi: “La lettura dell’espulsione di Meret è semplice: il portiere del Napoli esce su CR7 che lo anticipa, lo salta e cade, facendo capire di aver subito un colpo al ginocchio dx. Che non c’è”, poi subito dopo: “Primo caso di espulsione del portiere senza contatto. Record Mondiale”, ancora sull’episodio: “La postura totalmente innaturale del piede sx di CR7 PRIMA di saltare Meret-punta rivolta verso il basso, striscia il terreno- è la conferma della volontà di CR7 di cercare l’espulsione del portiere simulando un contatto che non c’è stato. Pessima figura”, infine il giudizio generale: “Al di là degli episodi, dopo l’espulsione di Pjanic e in parità numerica, il Napoli ha surclassato la Juve sia nel gioco che nelle occasioni. Questo deve far pensare chi ha come primo obiettivo stagionale la Champions League”.

LE REAZIONI – Commenti che ovviamente hanno scatenato il popolo del web. Migliaia di post dei follower in queste ore, con i tifosi della Juve che attaccano il giornalista: “L’intervento è a gamba tesa sulla sinistra di CR7 che tocca anche leggermente la caviglia sinistra. Intervento gravemente imprudente e chiara occasione da rete. Il resto è polemica”. O ancora: “Come fa a dire che non è volontario? Tra l’altro c’è pure il tocco sulla gamba! Se lo prende bene lo rompe in due! Visto che parla di sportività, ci dica cosa pensa del fallo di Koulibaly e soprattutto il non restituire palla del Napoli”, oppure: “Piede a martello. Ultimo uomo. E un minimo di contatto c’è. Era rosso pure se fosse successo a centrocampo. Se CR7 avesse lasciato la gamba e non saltava, l’avrebbe persa”.

FAVOREVOLI – C’è ovviamente anche chi si schiera dalla sua parte e sottolinea come la Juve abbia effettivamente deluso: “La Juve peggiore degli ultimi 4/5 anni…l’innesto miliardario sembra essere rigettato” o anche: ” Completamente d’accordo. Con 13 punti di vantaggio, in 10 e 2 gol avanti la squadra era tranquilla, ma deve ancora imparare a fare la grande in Europa, dove ci sono squadre che giocano alla grande sempre e comunque”.

SPORTEVAI | 04-03-2019 08:41