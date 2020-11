Pistocchi cita Sarri: "Ha copiato" e scatena il putiferio

L’Italia che ha battuto nettamente la Polonia, scavalcandola al primo posto di Nations League a un passo dalle final four da giocare peraltro in casa, piace e convince sempre più. Partita impeccabile da parte di Insigne e compagni che hanno ben impressionato nelle trame di gioco. Lampante l’esempio del gol del 2-0 di Berardi arrivato dopo 27 passaggi consecutivi. Proprio su questo aspetto si è soffermata l’analisi di Maurizio Pistocchi che ha voluto tirare in ballo Sarri scatenando qualche il popolo del web sia di fede juventina che napoletana.

Pistocchi: “Mancini copia Sarri”

Nel suo flash sulla partita degli azzurri il giornalista Mediaset lancia il sasso aprendo la discussione sul modello di gioco a cui si ispira l’Italia di Mancini ed una parola che toglie un po’ di originalità al progetto del ct azzurro: “Mancini “copia” Sarri – 27 passaggi consecutivi prima del gol di Berardi: oltre che essere bravo è anche “benvoluto” dai giornalisti”. Insomma due provocazioni in una che non passano inosservate al popolo attento del web.

Paragone Sarri-Mancini, il parere del web

“Sarri del grande Napoli meglio sempre specificare…” e “Il grande Napoli di Sarri.. Col quale ha vinto esattamente la bellezza di……..?”. Impossibile non scatenare un primo putiferio sul percorso sarriano da Napoli alla Juve e quindi accendere l’astio tra le due tifoserie. Ma qualcuno va oltre bacchettando lo stesso Pistocchi: “Maurizio non è da te.. Mancini ha meriti enormi per quello che ha fatto e come ha ricostruito lo sfascio di Ventura”; ricevendo in risposta “E cosa ho detto? Che ha “copiato” Sarri si vede sin dalla 1^ partita: è stato più bravo di GPVentura, che ha insistito sul 3:5:2″. Il follower chiarisce “Sembrava che volessi sminuire Mancini.. Credo che le persone intelligenti, imparano e rubano i segreti a quelli bravi” ma Pistocchi chiude la questione “Ho sostenuto Mancini sin dalla prima partita con la Nazionale: la sua era una impresa complicata, è stato molto bravo. Ciò non toglie che agli ex-calciatori siano sempre riservate molte più attenzioni rispetto a chi ha fatto un percorso diverso”.

Anche la seconda parte con riferimento alla stampa benevola verso Mancini e non verso Sarri non passa inosservata “Noto sempre una puntina di odio nei confronti dei GIORNALAI (per citare il questore in Rocco Schiavone) che hanno parlato male di Sarri” gli sottolinea qualcuno e Pistocchi risponde serafico “Odio mai. Disprezzo spesso“.

SPORTEVAI | 16-11-2020 09:17