Pistocchi condanna moralismo su Sarri e attacca Allegri

Che Maurizio Pistocchi fosse da sempre un “sarriano” convinto non è un mistero, basta andare a rileggersi le sue interviste e i suoi tweet ma stavolta l’ex moviolista di Mediaset con un suo post prende due piccioni con una fava, difende il tecnico del Chelsea – crocefisso per lo 0-6 col City ma soprattutto per non aver stretto la mano a Guardiola a fine gara, come rimarcato anche dai tg che Pistocchi allega – ed attacca (senza nominarlo) Allegri che a suo dire è ben più maleducato: “C’è chi urla insulti in faccia al quarto uomo, esce dal campo senza salutare nessuno, offende in diretta-tv l’allenatore che ha fatto la storia del calcio. Nessun tg ha mai fatto un servizio per accusarlo di non essere elegante”. Il suo intervento scatena la bufera su twitter.

LA BUFERA SOCIAL – Il primo follower replica: “È un ignorante e non è la prima volta. #Sarri”. Pistocchi risponde: “Meglio un ignorante perbene di un falso elegante” ma da qui in poi è una valanga di commenti pesanti: “Un ignorante che insulta Mancini con “fro…”, non mi pare una persona per bene, ma uno che ha dei seri problemi” o ancora: “Insulti omofobi parolacce varie,ammesso e non concesso che non l’ha visto davvero non mi sembra un mostro di eleganza però il Sig. Sarri”. C’è chi proprio non accetta il parallelismo: “Se dopo un Milan-Juve 0-6 Allegri se ne andasse senza stringere la mano a Gattuso tu passeresti i prossimi 4 anni a twittare scandalizzato invocando i principi dell’educazione…e il “non mi ha visto” lo giudicheresti solo una scusa di un uomo gentile che non vuole far polemica” o anche: “Allegri per quanto non mi piaccia è molto più elegante di Sarri. So che lei è “filosarrista” e “anti-allegri”, però se Sarri è superiore tecnicamente, su tutto il resto può solo imparare da Allegri”.

FAVOREVOLI E CONTRARI – Molti hanno colto il riferimento agli screzi con Sacchi e dicono: “Allegri ha reagito alle accuse di Sacchi perché non era d’accordo… e lo vedeva un po’ come persecutorio … può farlo o è proibito perché quell’altro “ha fatto la storia del calcio” e non accetta critiche?”. Pochissimi quelli che danno ragione a Pistocchi: “Bravo, Sarri ha sbagliato ,ma guardate come si comporta Allegri ,a fine partita scappa via senza ringraziare i protagonisti in campo e sugli spalti cafone assoluto”.

SPORTEVAI | 12-02-2019 08:59