Pistocchi: Cr7 furioso, ha chiesto ad Agnelli altro allenatore

Che la Juventus sia abilissima a nascondere ogni polemica sotto il tappeto è cosa nota. Se qualsiasi raffreddore si verifica a Milano piuttosto che a Roma subito si viene a sapere, mentre sulla sponda bianconera la società è sempre bravissima a non far trapelare quanto accade negli spogliatoi. Si tramandano leggende, certo, ma a tutt’oggi ancora non si conosce la verità di cosa accadde a Cardiff, dopo la finale di Champions col Real Madrid, così come nessuno sa veramente cosa è successo dopo la clamorosa eliminazione con l’Ajax. O almeno quasi nessuno, perchè Maurizio Pistocchi assicura di sapere la verità.

LA BOMBA – Intervenendo a Radio Kiss Kiss il giornalista di Mediaset ha rivelato un retroscena inedito: “Cristiano Ronaldo nel dopo partita Juventus-Ajax, con l’eliminazione della Juventus, era furibondo con la società bianconera ed avrebbe parlato con Andrea Agnelli. Dopo quell’eliminazione cocente, negli spogliatoi, il campione portoghese avrebbe detto al presidente della Juventus di ingaggiare Carlo Ancelotti del Napoli”.

IL TECNICO – Sempre a proposito di Ancelotti, Pistocchi gli ha dedicato anche un tweet, tracciando un paragone con Sarri: “Il valore della rosa del Napoli ha avuto con Sarri picchi straordinari. Oggi quelli che erano al top sono in involuzione perché quel lavoro di motivazioni e tattica cucita su misura non aveva eguali.Ancelotti è un grande sarto ma deve avere stoffa pregiata. Che non ha”.

SPORTEVAI | 24-04-2019 13:37