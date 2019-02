Pistocchi: Cr7? Vi dico chi è il vero colpo del secolo

Maurizio Pistocchi non smette di punzecchiare la Juventus. Nel suo ultimo post su Twitter, il giornalista più seguito (e discusso) sui social fa un interessante confronto tra i bomber del massimo campionato. In testa alla classifica dei cannonieri c’è Cristiano Ronaldo, ma per l’esperto redattore Mediaset il vero colpo di mercato non è stato il portoghese.

Le cifre – Ecco il messaggio di Pistocchi: “Cristiano Ronaldo -costato alla Juve 117 mln di euro, guadagna 60mln di euro- ha segnato sinora 21gol in 33 partite. Krystof Piatek -costato al Milan 35 mln di €, guadagna 5 mln €- ha segnato sinora 26gol in 27 partite (+1 -contro l’Atalanta- attribuito a Toloi). L’affare del secolo”.

Le reazioni – Insomma, il giornalista non ha dubbi: per il rapporto qualità-prezzo, l’ingaggio di Piatek è da preferire a quello di Ronaldo. Ovviamente, una considerazione che scatena discussioni e polemiche. E non è una novità. “Aspettiamo ancora un po’ prima di dire che Ronaldo è un bidone e Piatek un campione”, replica un follower a cui il giornalista risponde prontamente: “CR7 grande giocatore, ma considerando il rapporto costo/rendimento Piatek è stato un affare migliore”. Quindi una ulteriore precisazione: “Nessuno vuole confrontare i due giocatori, sarebbe stupido. Ma ogni gol di CR7 finora è costato 8.4 mln€, ogni gol di Piatek 1.5 mln€. Indubbiamente il Milan ha fatto un grande affare”. Qualcuno ironizza: “Aspetta, chi ha fatto il paragone Robben-Cerci?”. Qualcun altro fa riflessioni più approfondite: “Dipende da quanto dura. Un po’ prematuro parlare di affare del secolo dopo 6 partite col Milan. Non trovi?”.

SPORTEVAI | 23-02-2019 14:04