Pistocchi demolisce Agnelli su nuove riforme nel calcio

Il calcio europeo sta viaggiando verso dei cambiamenti che porterebbero a svolte epocali. Da quando Agnelli è diventato presidente dell’ECA (Associazione Club Europei) sta spingendo fortemente verso la tanto discussa Superlega, che andrebbe a riformare completamente anche quelli che sono i normali campionati nazionali. unanime su altre ci si divide.

Dietro il progetto vi sarebbero 16 grandi club: Real Madrid, Barcellona, Manchester United, Bayern Monaco, Juventus, Chelsea, Arsenal, PSG, Manchester City, Liverpool e Milan (fondatori), oltre ad Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Marsiglia, Inter e Roma (ospiti).

Pistocchi attacca – Pare però che non tutti siano favorevoli a quanto vorrebbe realizzare Andrea Agnelli, anzi. Il giornalista Maurizio Pistocchi in un suo tweet ha evidenziato uno scoop di Dagospia scrivendo: “Premier, Liga e Bundesliga contrarie al progetto di Agnelli&Ceferin per la nuova Champions. In Italia però non ne parla nessuno”. In Spagna ad esempio il presidente Tebas ha già fatto sapere che la Liga non accetta di passare dalle attuali 20 squadre a 18.

Uno stratagemma – In pratica con la nuova riforma non arriverebbe direttamente la Superlega ma si modificherebbe l’attuale massima competizione europea per renderla sempre più simile all’idea di un vero e proprio campionato fra le big del continente. In Germania affermano che se si attuasse questa riforma la Champions League diventerebbe un circolo chiuso dal 2024. Sarebbero più o meno gli stessi 32 migliori club ogni anno, senza che i campioni dei campionati nazionali abbiano la possibilità di qualificarsi. Cosa che ovviamente non piace a molti.

SPORTEVAI | 26-03-2019 10:42