Pistocchi demolisce Ancelotti nel confronto con Sarri, è polemica

Che Maurizio Pistocchi nutra una enorme stima nei confronti di Maurizio Sarri è cosa nota. Il giornalista lo ha dimostrato una volta di più con un tweet in cui ha pubblicato una tabella che mette a confronto il rendimento del Napoli di Ancelotti con quello dello scorso anno. Nel post, Pistocchi sottolinea poi la differenza nei numeri. “Rispetto allo scorso anno alla 27a giornata il Napoli di Ancelotti ha 12 punti in meno, ha segnato meno gol (14) e ne ha subiti di più (2). Il distacco dalla Juventus è salito da 2 a 18 punti”. Sarri, fa intendere Pistocchi, ha lavorato meglio di Ancelotti.

IL DIBATTITO COI FOLLOWER. Una tesi che, naturalmente, stuzzica i follower del giornalista, che nei commenti aggiunge ulteriori dettagli. A chi gli fa notare che sarebbe più corretto paragonare la prima stagione di Ancelotti con la prima di Sarri, Pistocchi ribatte così: “Non condivido: Sarri ha trovato una squadra delusa e demotivata, ma a Carlo ha lasciato una macchina “quasi” perfetta”. E ancora: “Il Napoli ha preso Ancelotti per fare meglio dell’anno scorso ma non gli ha preso i Campioni: oggi il Napoli ha 12 punti in meno. Fine delle trasmissioni”. Quando un tifoso gli fa notare i 20 pali colpiti quest’anno dagli azzurri, Pistocchi spiega che “la qualità del gioco è rimasta alta, ma negli ultimi 20 metri la squadra fatica di più”.

IL CONFRONTO CON MAX. A un certo punto, poi, Pistocchi finisce per tirare in ballo anche Massimiliano Allegri e la Juventus. Accade quando un tifoso del Napoli, pur ammettendo che i suoi numeri sono inoppugnabili, gli chiede di dare tempo ad Ancelotti e che gli azzurri potranno puntare allo scudetto l’anno prossimo. “Lo spero per voi – replica Pistocchi – ma se (la Juve, ndr) prende Icardi, e cambia allenatore, e il Napoli non compra dei Campioni, rivince ancora la Juventus”. Rispondendo a un altro follower, il giornalista passa poi a confrontare Sarri e Allegri. “(Sarri, ndr) ha vinto molto più di Allegri: ha avuto il rispetto del suo pubblico, nonostante non abbia vinto. Mentre la tifoseria della Juventus ha dimostrato dopo Madrid la sua considerazione per il tecnico”.

SPORTEVAI | 11-03-2019 10:29