Pistocchi demolisce Conte, bufera sul web

Due passi indietro in soli 90′: da prima che era, l’Inter si ritrova terza, impaurita e criticata. Pesantissimo il ko all’Olimpico nello scontro diretto con la Lazio ma non è tanto il risultato ad amareggiare i tifosi, quanto l’atteggiamento della squadra che nella gara più importante ha fatto troppo poco per conservare il primato. Già dimenticata l’euforia post-derby: le sconfitte col Napoli in coppa Italia e con i biancocelesti ora stanno minando le certezze dei tifosi.

IL COLPEVOLE – Per tanti ha le sue belle responsabilità Antonio Conte, incapace di far cambiare maniera di giocare alla squadra. Anche Maurizio Pistocchi crocifigge il tecnico sui social.

IL TWEET – Il giornalista di Mediaset scrive su twitter: “L’Inter ha una rosa piena di alternative in tutti i ruoli, ma Antonio Conte ha una sola idea di calcio in testa. Personalmente, diffido di chi ha una sola idea: oggi chi allena i Campioni deve esaltarne le qualità, non i difetti. Uno che per tenere 5 difensori tiene fuori Eriksen…”.

LE REAZIONI – Sarà sull’emotività del momento e per la grande delusione, fatto sta che i commenti dei tifosi sono in maggioranza favorevoli a Pistocchi: “Ha detto una cosa giusta:Conte conosce solo un modulo” o anche: “12 millioni all’anno, 10 nuovi acquisti. Un solo modulo: palle lunghe su Lukaku e speriamo qualcosa succederà”.

IL RISTORANTE – C’è chi scrive: “Conte patetico e concordo che nel sminuire sempre la rosa a disposizione demotiva giocatori e ambiente… Atteggiamento da ristorante da 10 euro per intenderci” o anche: “Conte e’ un grande motivatore. Trasforma in positivo i calciatori. Ma fa un calcio poco spettacolare. Questo si sapeva”.

MODULO – Un follower osserva: “Purtroppo il culto della personalità, tipico di Conte, prevede che o la società gli compra tutti i giocatori che vuole in tutti i ruoli del campo o lui gioca con il peggior modulo possibile”.

CONTRARI – Non tutti però la vedono allo stesso modo: “Meglio Sarri che con uno squadrone, lo dice Klopp, ha solo 3 punti in più” oppure: “Io non concordo anche stavolta è stato dimostrato che ancora non ci siamo come mentalità di grande squadra”.

MIRACOLI – Chi ricorda le ultime sofferte stagioni dell’Inter invita a riflettere: “Chi ha il coraggio di criticare Conte non merita l’Inter o sta molto male. Due sconfitte contro Juve e Lazio. Prima fuori casa. Meditate” e infine: “Con questa squadra di morti di sonno sta facendo di miracoli… senza Conte sarebbero 4 o 5 a 10 punti”.

SPORTEVAI | 17-02-2020 08:47