Pistocchi demolisce Pirlo, è polemica sul web

Può uno stipendiato di una società fare l’opinionista in tv senza correre il rischio di passare per “aziendalista” nei suoi commenti? Per Maurizio Pistocchi no. L’ex moviolista di Mediaset ha commentato in maniera acida la notizia che Pirlo, che lavora a Sky come opinionista, sarà il prossimo tecnico della Juventus U.23 e ha twittato: “Opinionisti in-dipendenti. Il problema è solo etico: e, in altri casi simili ,di cui sono a conoscenza, é stato molto grave. Nel ruolo di opinionista NON dovrebbero essere consentiti questi rapporti”. Il mondo del web si divide. C’è chi scrive: “Non credo ci sia niente di male. Anche Cambiasso e Costacurta hanno il cuore che batte da una parte, ma i commenti mi sembrano equilibrati ed onesti. Non alla Massimo Mauro, per intenderci” o anche: “Pirlo è uno dei migliori opinionisti in TV. Se c’è da fare una critica, la fa. Basta vedere il post Atletico-Juve. Non si fa condizionare da squadra passate o future”.

CONTRARI – Sono tante le voci contrarie: “Che belle parole le dovresti dire a Wanda Nara (moglie, opinionista e procuratore di Icardi) non a Pirlo che sarà allenatore della Juve Under 23 dalla prossima stagione. In questo caso non c’è nessun conflitto d’interesse” o anche: “Se lo avesse chiamato il Milan non ci sarebbe stato questo post. Ma comunque gli ex calciatori in attesa di una chiamata sono parcheggiati nelle tv. È così da decenni”.

FAVOREVOLI – Non mancano però i follower che si schierano a favore di Pistocchi. C’è chi fa un elenco sospetto: “Pirlo, Del Piero, Marocchi, Tardelli, Mauro, Paolo Rossi, Vialli, Brio radio Rai Oltre ad altri affiliati oscuri… Dimentico qualcuno.?? Il placement a Torino lato Continassa funziona davvero bene” o anche: “L’ho notato anche io. Domenica sera nel salottino di SkySport a difendere insieme al retrocesso Capello l’indifendibile e il giorno dopo gli spifferi sul suo ritorno a Torino. Tra poco a SkySport la moviola la farà direttamente Agnelli” e infine: “Tanto è vero che in diretta tv si esalta Uno Sturaro qualsiasi e si denigra chicchessia non vestito di bianco e nero. Tutto spiegato, possiamo archiviare il caso. Raccomando, per quanto mi riguarda, non si faccia più entra a Milanello questo signore”.

SPORTEVAI | 05-03-2019 10:06