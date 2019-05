Pistocchi: Ecco chi renderebbe la Juve credibile in Europa

Maurizio Pistocchi ha le idee chiare sul tecnico capace di rendere finalmente la Juve credibile anche in Europa. E non è Massimiliano Allegri. Dopo il derby con il Torino, pareggiato nel finale dai bianconeri grazie all’ennesima prodezza di Cristiano Ronaldo, il giornalista Mediaset su Twitter stronca ancora una volta il tecnico livornese e offre ad Andrea Agnelli un consiglio spassionato.

Il Tweet – Ecco il post di Pistocchi: “Dopo aver sentito Allegri imitare il Conte Mascetti, se fossi AAgnelli, con otto scudetti nella pancia, non avrei dubbi: andrei da Erik Ten Hag con un contratto triennale per costruire una Juventus credibile anche in Europa”. L’allenatore dell’Ajax, insomma, potrebbe consentire alla Juventus di costruire un’identità di gioco che con Allegri non ha mai sviluppato, nonostante le tante vittorie. Un gioco che, inevitabilmente, è l’unica vera arma in più per vincere la Champions.

Le reazioni – Come sempre i messaggi sul web di Pistocchi fanno discutere. “Peccato che la Juventus sia già credibile in Europa”, prova a replicare un sostenitore bianconero scatenando la reazione dello stesso giornalista: “Niccolò, una squadra che non vince in Europa da 23 anni, e quando ha vinto l’ha fatto con poca gloria non è credibile”. Qualcuno chiede: “Non sarebbe meglio contattare Guardiola?” e Pistocchi replica: “Guardiola è il più bravo che ci sia ma credo sia difficilissimo portarlo via dal City”. “Ben venga un nuovo allenatore però non demonizziamo Allegri che comunque ha vinto tanto e non idolatriamo Ten Hag che per ora non ha vinto nulla”, sottolinea un altro tifoso della Juve. E altri invece puntano il dito sull’inadeguatezza del tecnico olandese a una big come la Juve e al fatto che sarebbe difficile poter cambiare la mentalità di tanti campioni. Insomma, il dibattito è aperto.

SPORTEVAI | 04-05-2019 09:25