C’è un problema nella Juventus e Maurizio Pistocchi ne parla accuratamente sul suo profilo Twitter. Il giornalista Mediaset scrive qual è, o meglio quale dovrebbe essere, la questione prioritaria da risolvere in casa bianconera. E non si tratta di un aspetto tecnico o legato alla progettualità sportiva, bensì di una questione economica.

Pistocchi fa i conti in tasca alla Vecchia Signora

Il giornalista allega quattro articoli raccolti on line, tutti relativi alla chiusura di bilancio della società bianconera, che si chiuderà con un passivo molto ampio. Il primo è tratto da Il sole 24 ore e si intitola: “Juve verso un rosso da 69 milioni”. Il secondo è preso dal sito Calcio e finanza: “Juventus, già esaurita la cassa raccolta con l’aumento”. Quindi un grafico in cui si evidenzia come la performance in un anno abbia fatto registrare un significativo -33,39% e un altro articolo incentrato sulla relazione semestrale della holding Exor, da cui si evince che al 31 dicembre 2019

la cassa della Juventus era pari a 137 milioni di euro, mentre al 30 giugno 2020 è scesa a soli 6 milioni.

Juve in rosso, Pistocchi affonda il colpo

Ecco che, dati alla mano, Pistocchi può affondare il colpo con una considerazione piuttosto caustica: “Nonostante l’aumento di capitale da 300 mln € del dicembre 2019, le mensilità- 2.5-accantonate per Covid, da liquidare nella prossima stagione, e lo scambio Pjanic/Arthur, il bilancio della Juventus è in rosso di 69 mln €, il titolo ha perso il 33% in un anno, la cassa è quasi vuota”.

Deficit Juve, le reazioni dei tifosi

“Chissà se riusciremo a iscriverci il prossimo anno”, ironizza un ultras bianconero. Pistocchi lo rassicura: “Tranquillo: una cessione importante e un po’ di plusvalenze e tutto si sistema”. A chi gli chiede consigli il giornalista risponde: “Abbassare il monte-ingaggi cedendo i giocatori che guadagnano di più, ringiovanire le rosa, lavorare meglio con lo scouting , avere un progetto tecnico”. Daniele sottolinea: “Però prendono Suarez“. Francesco fa ironia su nuova maxi plusvalenze in arrivo: “2 Muratore e uno Sturaro e stanno a posto”. Mentre diversi tifosi bianconeri non ci stanno: “Diverse squadre hanno problemi, perché parli solo della Juventus?”.

SPORTEVAI | 05-09-2020 09:43