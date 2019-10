Pistocchi feroce con Agnelli e Conte, polemica sul web

Il lungo discorso fatto ieri da Andrea Agnelli nel corso dell’assemblea degli azionisti della Juventus, con la richiesta di ricapitalizzazione e l’elenco di tutti i successi ottenuti dal club in questi anni – dagli scudetti al marketing, fino al settore giovanile e al calcio femminile – rimarrà nell’immaginario collettivo soprattutto per quella stoccatina ad Antonio Conte.

IL PASSAGGIO – Poche parole, senza mai nominare peraltro l’attuale tecnico dell’Inter, ma pesanti come macigni: “Fabio Paratici potrebbe scrivere un libro sulla gestione di una squadra senza allenatore. Quale altra società sarebbe stata in grado di gestire sei mesi senza il primo allenatore?”.

LA SQUALIFICA – Il riferimento – nell’ambito del lungo discorso – era alla squalifica per 6 mesi per calcioscommesse a Conte e tutti hanno letto un attacco preciso al tecnico nerazzurro. Anche Maurizio Pistocchi l’ha interpretato così ma ha sottolineato sui social un altro aspetto.

IL TWEET – Il giornalista di Mediaset ha twittato: “Andrea Agnelli agli azionisti ha ricordato le difficoltà per la gestione della squadra nel periodo della squalifica per omessa denuncia di Conte. Già che c’era, poteva spiegare come mai non lo esonerò. Forse non era previsto dal codice etico (cit.P.Nedved). I due si sono lasciati malissimo, e non si sopportano a vicenda. Ma Agnelli è stato fuori luogo e fuori tempo”.

LE REAZIONI – Centinaia le reazioni dei follower: “Esonerare uno che si proclama innocente e che si voleva difendere per vicende accadute quando non era ancora alla guida della Juventus. A mio giudizio non poteva e doveva fare altro” o anche: “Non credo che tu sia in grado, come molti di noi, di dire a Andrea cosa dire o cosa non dire”.

GLI ELOGI – Qualcuno si dissocia dai tanti elogi al presidente bianconero: “Io tutto questo peana ad Andrea Agnelli non lo comprendo; sembra che sia il più grande economista della terra; quando gli aumenti di capitale li facevano Berlusconi e Moratti erano mala gestione, ora d’incanto è diventata una mossa geniale? Chiedere agli azionisti… “.

IL RETROPENSIERO – Gli interisti si ribellano: “Strano che ne parli solo ora che allena l’Inter” o anche: “Un vero Agnelli forte solo a dire cose non vere e provare sempre a infangare l”Inter. Un poveraccio” e ancora: “Ha ringraziato Paratici dimenticando che all’epoca dei fatti c’era anche Marotta“, oppure: ” “Ma chi è? Quello che diceva all’ultima conferenza stampa che loro rispettano le regole ed il giorno dopo faceva il tremilionesimo ricorso per perderlo di nuovo, esponendo scudetti a c…? È lui?”.

IL CODICE – Anche i tifosi di altri club insorgono: “Quale codice etico? Quello mostrato con Muntari…sono proprio scimmiette ammaestrate!” o ancora: “Fece una conferenza stampa contestando il fatto e difendendo il suo allenatore. Pessimo esempio di coerenza e sportività. Personaggio da evitare assolutamente e non far conoscere ai bambini che si avvicinano a questo sport” e infine: “Comunque Conte è sempre nei loro pensieri. Anche in una sede tanto istituzionale… Stanno tutti ammattendo al paese del balocchi..”.

SPORTEVAI | 25-10-2019 09:34