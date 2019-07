Pistocchi: In vacanza a causa della Juve

Maurizio Pistocchi prepara le valigie. Niente paura, il popolare giornalista Mediaset, il più seguito su Twitter dagli appassionati di calcio, non sta pensando di trasferirsi altrove. Semmai, potrebbe prendersi soltanto una vacanza. E sulla sua decisione, manco a dirlo, c’entra la Juventus.

Il Tweet – Sul suo account personale, infatti, Pistocchi snocciola i grandi colpi della campagna di rafforzamento bianconera: “Ramsey, Rabiot, Demiral, e DeLigt. E, soprattutto, Sarri. 12 luglio, la Juventus è già la grande favorita per lo Scudetto. Posso andare in vacanza”. Come a dire: anche quest’anno non ci sarà storia in campionato.

Le reazioni – I post di Pistocchi su Twitter fanno sempre discutere tantissimo e anche questo scatena il dibattito tra i follower. Il primo a commentare è un sostenitore dell‘Inter che ironizza: “Anche per la Champions, dobbiamo essere onesti”. Pronta la replica del giornalista: “La Champions è un’altra cosa: ci sono 10 squadre-6 inglesi, 2 spagnole, 1 tedesca, 1 francese-che fatturano più della Juventus e hanno possibilità di spesa illimitata”. Molti sostenitori bianconeri toccano ferro o si affidano alla scaramanzia, altri concordano: “Ma attenzione al Napoli, il prossimo campionato sarà molto competitivo”, scrive Ivan. “Si dà per scontato il successo di Sarri, al Chelsea non ha mostrato lo stesso gioco che è riuscito a dare al Napoli il primo anno”, mette in guardia Giuseppe. Mentre Paolo è categorico nella sua riflessione: “Avrebbe rivinto lo scudetto anche senza questi acquisti. Ma davvero c’è qualcuno che pensa che nei prossimi 30 anni ci saranno altri vincitori in Italia a parte loro? La Serie A è solo un torneo di preparazione per la loro Champions. Le altre si contendono Europa e salvezza”.

SPORTEVAI | 13-07-2019 08:54