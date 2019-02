Pistocchi individua il vero problema della Juventus

Altri indizi che rischiano di fare una prova. La Juve è in crisi? Il pari interno per 3-3 che viene dopo l’eliminazione dalla coppa Italia e alcune partite giocate sotto tono fanno preoccupare i tifosi bianconeri. Di chi la colpa? Per Maurizio Pistocchi il problema ha un nome e un cognome e lo dice su twitter ripostando una frase di Allegri (“Abbiamo accontentato tutti quelli che volevano vedere il bel gioco. Il bel gioco non paga, all’ultimo bisogna buttare la palla in tribuna”) e chiosando: “Se l’ha detto veramente, la Juve ha un problema. Lui”. Il mondo del web si divide. I tanti attaccano l’ex movilista di Mediaset, scrivendo: “Un problema vincente direi , lo cerca mezzo mondo” o anche “Perché il Real di Zidane faceva bel gioco? Vabbè sono gusti. Il gioco di Allegri a me piace per esempio”, oppure: “Si vede che Perez e Paratici se ne intendono meno di lei dato che uno voleva il “problema” e l’altro non ha ancora chiesto la sua testa ad Agnelli”.

PRO E CONTRO – C’è chi spiega le parole del tecnico (“Credo volesse dire altro, va bene il bel gioco ma non si deve esasperare, ci sono momenti in cui si può fare bel gioco rischiando qualcosina, altri in cui la palla va calciata in tribuna. Chiunque abbia giocato a calcio sa che è vero”) e chi individua altri problemi: “Il problema è che manca la difesa titolare.Secondo i canoni del “bel gioco” la Juve ha giocato una delle migliori partite degli ultimi anni x possesso palla,conclusioni, occasioni da gol, dominio del campo, ma per le c… di Perin ha pareggiato al 93’.Ha ragione Max”. Si scatenano però anche i follower che non hanno mai amato Allegri: “Può una Ferrari perdere perché gareggia con delle Fiat? Sostanzialmente la Juve in Italia è sempre stata troppo e vergognosamente più forte della concorrenza, eccetto l’anno scorso, dove è stata fortunata per il crollo inaspettato del Napoli”.

L’ANTICALCIO? – Chi non tifa Juve ci gode: “Lui è la speranza. Immagina un potere come la Juventus con un allenatore neanche bravo ma normale che cosa sarebbe la Serie A? Fortuna che almeno hanno un handicap”, chi tifa Juve è affranto: “L’ha detto. Secondo Allegri, la giocata folle di Mandzukic è figlia di un tentativo di bel gioco. – Se è vero, Mandzukic sbaglia proprio perché non è abituato al bel gioco (per colpa di Allegri) – Se non è vero, Allegri non sa minimamente cosa sia il bel gioco. Tertium non datur” o anche: “Il problema, per Allegri, è un vecchio nervo scoperto…e quest’anno che gli hanno preso pure CR7 e gioca sempre maluccio, fa ancora più male” fino alla chiosa sarcastica: “E’ il messia dell’Anticalcio”.

SPORTEVAI | 03-02-2019 09:04