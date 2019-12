Pistocchi infiamma Napoli: "Ancelotti li vuole all'Everton"

Carlo Ancelotti potrebbe portare all’Everton non solo i ricordi, più o meno dolci, della sua esperienza napoletana. Secondo accreditate testate sportive, infatti, il nuovo tecnico dei ‘Toffees’ potrebbe essere raggiunto nei prossimi mesi da due colonne della formazione azzurra. E da una suggestione di mercato.

L’undici – È il Sun a proporre l’undici base del nuovo Everton di Ancelotti e nella squadra che ha in mente il tecnico di Reggiolo ci sarebbero due big del Napoli. In difesa spazio al gigante della retroguardia partenopea, Koulibaly. A centrocampo, invece, per Zielinski. E in attacco? Che domande: il fiore all’occhiello sarebbe Ibrahimovic, ovviamente.

Il Tweet – Maurizio Pistocchi sul suo profilo Twitter condivide il grafico del Sun e scatena discussioni accese. Ecco il testo del messaggio: “Secondo il “Sun” Carlo Ancelotti per il suo Everton vorrebbe Ibra, Zielinski e Koulibaly“. Ad accompagnarlo, in coda, le immagini di due “bombette”. E in effetti gli animi si surriscaldano.

La gaffe – In molti, prima di commentare l’eventualità di un doppio trasferimento da Napoli a Liverpool, sponda biancoblu, sottolineano impietosamente l’epic fail di quelli del Sun. Il nome di Zielinski nel grafico, infatti, è storpiato in “Ziolinski”. “Imparassero prima a scriverlo”, ironizza un sostenitore partenopeo. Mentre Antonio rimarca: “Zielinski ha appena rinnovato. Dillo al Sun”.

I commenti – Un altro tifoso, George, non crede che Koulibaly possa lasciare il Napoli per l’Everton: “Con tutte le squadre che lo cercano, va dall’allenatore che lo ha demotivato?”. Anche Massimiliano è scettico: “Il presidente dell’Everton è un produttore teatrale, Ancelotti è passato dal cinepanettone a Shakespeare“. Salvo invece ironizza: “Insigne non lo vuole?”.

