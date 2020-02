Pistocchi lancia nuovo hashtag: A San Siro ha perso solo uno

La rabbia dei milanisti, la difesa della Juve che rilancia e sottolinea altri errori, i tifosi neutrali che restano ancora perplessi per l’ennesimo arbitraggio discutibile. Della semifinale tra Milan e Juve restano soprattutto le polemiche, che solo parzialmente coprono la prova ancora deludente dei campioni d’Italia, assai lontani dal quel calcio spettacolo auspicato dopo l’ingaggio in pompa magna del profeta del bel calcio.

L’ARBITRAGGIO – Valeri va sotto accusa non solo per il rigore dubbio fischiato nel recupero ma anche per la gestione collettiva della partita e per le decisioni disciplinari.

L’ATTACCO – Per Maurizio Pistocchi però il vero colpevole non è lui ma chi è a capo degli arbitri. Sarebbe Nicchi il vero sconfitto della serata al punto che il giornalista di Mediaset lancia l’hashtag #nicchiout.

IL TWEET – Su twitter Pistocchi scrive: “Valeri che ammonisce Ibrahimovic, Theo e Castillejo: in diffida, salteranno il ritorno allo Stadium, non vede un rigore su Cuadrado, ne concede uno per mani di Calabria che salta di testa ed è girato di spalle. #NICCHIOUT”.

LE REAZIONI – Il popolo del web si spacca, non tutti condannano l’arbitraggio di Valeri: “Mi spiace ma questo con le nuove regole (che a mio avviso vanno immediatamente cambiate) è sempre e solo rigore. Dopodiché parliamo se volete del fatto che non ha nessun senso che questo sia rigore” o anche: “Se vogliamo fare polemiche sul nulla ok ma il regolamento assolve Valeri …”.

LO SDEGNO – La stragrande maggioranza dei follower è invece indignata: “A inizio anno Nicchi disse chiaramente che di spalle non è mai rigore. Punto. Ieri all’Inter infatti non lo hanno dato e tutti hanno detto giustamente. In più il tiro di CR7 era da mezzo metro. Rigore dato solo se è la Juve a chiederlo”.

FALLIMENTO – L’hashtag ha successo: “Definire fallimentare la gestione Nicchi è fargli un complimento. Da cacciare a pedate” oppure: “Hai ragione #nicchiout Non se ne può più. Ci stanno facendo schifare il nostro sport preferito”.

REGOLAMENTO – C’è chi osserva: “Oramai sui falli di mano vale tutto ed il contrario di tutto! Troppo facile così! Si decide non in base ad un regolamento ma in base a quello che fa piu comodo…” e infine: “La prima ammonizione di Theo Hernandez è incredibile! È così che si condizionano le partite”.

SPORTEVAI | 14-02-2020 08:55