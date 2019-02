Pistocchi massacra la Juve e Allegri, è bufera sul web

Quattro lunghi tweet in poche ore: è festa grande per Maurizio Pistocchi dopo il crollo della Juventus a Madrid. L’ex moviolista di Mediaset non è mai stato tenero con i bianconeri e il ko in Champions gli offre l’assist per sparare a zero in particolare su Allegri. Le analisi tecniche si alternano con quelle extra-campo, con la difesa d’ufficio anche di Simeone. Ecco il suo pensiero 1): “Juventus,senza idee di gioco, dominata dall’Atletico,che sbaglia un gol clamoroso con DCosta, prende una traversa con Griezmann, si vede annullato dal VAR un gol di Morata, segna due reti con Gimenez e Godin. CR7 si batte da campione ma è il solo”. Poi ancora: “Il City in 10>11 rimonta e vince, la Juve sta sotto tutta la partita ma sul 2:0 in 5’ crea una grande occasione. Si chiama MENTALITÀ, che Guardiola ha dato al City e Allegri non ha dato alla Juventus”. Sul web inevitabilmente si scatena la bufera. In tantissimi, anche tifosi bianconeri, sono dalla sua parte: “Pazzesco come la Juventus sia una Ferrari guidata da un pensionato col cappello”. La più ironica è questa: “Ambra dovrebbe dire ad Allegri che non può parlare di tattica!” ma in realtà sono tutti furiosi: “Non mi pare che Thomas e koke siano superiori ai nostri, la Juve giochicchia e spera in Ronaldo dybala costa, oppure parliamo di jorginho Allan hamsik dell’anno scorso.. L’allenatore a un certo punto inizia a fare la differenza. Difendere e pregare non mi pare una grande tattica “, o ancora: “La Juve non è squadra da Champions. Non si vince la coppa con il miglior giocatore del mondo ma con il gioco è il miglior giocatore del mondo. Se poi non mettiamo neppure i giocatori più forti che abbiamo stiamo proprio sotto terra!”.

L’ANALISI – Solitamente ostili a Pistocchi, i fan della Juve sono costretti a concordare: “Analisi impietosa ma perfetta. Dico che loro sono una squadra, a tutto tondo. Noi francamente imbarazzanti. Nessuno che si aiuta, sempre secondi sulla palla. Chiudo : confronto tra i due allenatori improponibile, Simeone altra categoria”. I tifosi delle altre squadre affondano nella ferita: “La verità é che in Italia non hanno rivali, non gli fischiano contro certi falli e non giocano le partite alla pari dell’avversario. In Europa avviene il contrario e puntualmente arriva la debacle”.

LA MORALE PER SIMEONE – Pistocchi però non si ferma qui e fa altre due considerazioni: “Mi piace dire che Alex Del Piero, con la sua elegante e obiettiva analisi della gara, ha dato una lezione di stile e competenza ai tanti commercianti di parole che cercano solo il consenso della massa. DelPiero MasterClass” e infine: “Leggo colleghi che fanno la morale a Diego Simeone, per un gesto poco elegante ma rivolto al “suo” pubblico, e non dicono una parola sulla sceneggiata di Bonucci, che simula di aver subito un colpo per cercare di far annullare il gol. Come Chiellini in Svezia-Italia”.

SPORTEVAI | 21-02-2019 08:43