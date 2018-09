Maurizio Pistocchi mette in guardia il Napoli. "Col Parma non sarà facile, sa giocare ed è una squadra ben messa in campo" spiega il giornalista Mediaset ai microfoni di Radio Crc Targato Italia.

"Ancelotti via di mezzo tra Sarri e Allegri? Sì è proprio così. Gli piacciono giocatori bravi. Ha dovuto in questa prima fase al Napoli verificare le qualità di tutti e, poi, veniva da un campionato diverso. Il Napoli ha un’identità precisa con due linee da quattro,cerca di lasciare pochi spazi agli avversari tra le linee e poi riparte. La controprova ci sarà nella prossime partite. Io avevo detto che si sottovalutava Ancelotti come si faceva con Sarri" aggiunge il romagnolo.

"Carlo mi sembra molto deciso su questa idea di giocare con i quattro a centrocampo" la chiosa di Pistocchi.

SPORTAL.IT | 24-09-2018 14:20