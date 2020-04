Pistocchi mette tutti d'accordo: Come uomo non si discute

Siamo uomini o caporali, si chiedeva Totò. Ed effettivamente tante volte – nel calcio e non solo – si mette l’accento sulla distinzione tra uomo e campione (Maradona docet) sottolineandone le differenze. Da qui parte Maurizio Pistocchi per elogiare le qualità umane di Rino Gattuso, che quand’era al Milan rinunciò allo stipendio per pagare quelli dello staff, dimettendosi, e che ora che siede sulla panchina del Napoli ha deciso di devolvere parte della sua mensilità per aiutare i dipendenti del club messi in cassa integrazione.

Pistocchi elogia Gattuso

Su twitter Pistocchi posta due cartelli che ricordano i gesti nobili di Ringhio e scrive: “L’allenatore si può discutere, l’uomo no. Altra categoria, Gattuso”.

Sui social è subito plebiscito per Gattuso

Fioccano le reazioni sui social ed è un coro di elogi bipartisan: “Da milanista discuto poco pure l’allenatore io. Almeno si aveva un anima. Come Uomo è sempre stato un signore” o anche: “Uno dei pochissimi ad avere il rispetto di tutte le tifoserie, gli basta continuare ad essere se stesso per averlo…Grande Rino”.

Gattuso promosso anche come allenatore

Non solo solo le doti come uomo ad aver colpito però i tifosi: “Secondo me come allenatore è pure sottovalutato, se gli si da continuità con un bel progetto tecnico come può essere il Napoli può fare ottime cose, ha idee” o anche: “L’uomo non si discute ora e nemmeno quando giocava. L’allenatore lo si può discutere. Lo ritengo migliore di tanti altri”.

I tifosi del Napoli la pensano come Pistocchi

“Ha dei sani principi portati con sé dalla sua terra, una persona di cuore e tenace (è calabrese d’altronde). Come allenatore non mi dispiace, sia quando era al Milan, che da noi ora. Vuole che si metta in campo l’anima, come faceva lui, con uno stile di gioco molto piacevole”.

C’è chi l’ha rivalutato solo ora: “Tanto l’ho detestato da giocatore, tanto lo apprezzo in questa fase di carriera e di vita”.

Le critiche a De Laurentiis

Poi ci sono i più critici: “Benissimo rinunciare al proprio stipendio per aiutare gente in difficoltà. Meno bene rinunciare a giocare a calcio per aiutare gli avversari” e infine: “Un signore, a differenza del patron De Laurentiis che, invece di tagliare gli stipendi faraonici che prendono i parenti dal Napoli, ha ben pensato di mettere in cassa integrazione i dipendenti”.

SPORTEVAI | 28-04-2020 09:17