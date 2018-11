Pistocchi: Orsato è finito come arbitro dopo Inter-Juve

«Orsato è finito come arbitro l’anno scorso a San Siro con la mancata espulsione di Pjanic in Inter-Juventus. Un errore così segna una carriera perché lo fai in una partita che è la classica del campionato italiano, che ha uno spessore più grande di Fiorentina-Roma, sicuramente, dove era l’altra sera al Var». Maurizio Pistocchi era esperto di moviola già 30 anni fa, quando la tecnologia non aveva fatto i progressi di oggi, e boccia la maniera con cui viene utilizzato il Var in un’intervista al “Romanista” dove sotto accusa è l’arbitraggio di Fiorentina-Roma. Dopo una stilettata ad Orsato per quel celeberrimo Inter-Juventus della scorsa stagione ecco le accuse anche all’Ifab: “l’International Football Association Board, in estate, anziché andare avanti è andata indietro: «Invece di allargare la possibilità di visionare le immagini passando dalla dicitura “chiaro errore” a “possibile errore”, hanno ristretto il campo in “chiaro ed evidente errore”. Ma è proprio “evidente” che mette in discussione l’utilizzo della Var da parte dell’arbitro. Perché sono pochi i casi davvero evidenti e così la tecnologia non serve più a niente. Si lasciano aperte una marea di ipotesi, perché è veramente difficile parlare di “chiaro ed evidente”». I riflettori si spostano sul fallo di Simeone su Olsen, che però è stato invertito ed è diventato un rigore per la Fiorentina contro la Roma.

IL PASTICCIO DI FIRENZE – «Quello è un clamoroso errore, non solo è evidente. Perché Banti non è stato chiamato a vedere le immagini dal Var? Lo dovremmo chiedere a Rizzoli che è responsabile degli arbitri, ma non è una novità. Gli arbitri fanno il possibile per non utilizzare la tecnologia, come se si sentissero sminuiti. Quello di Olsen e Simeone è un clamoroso ed evidente doppio errore, dell’arbitro e del Var che non lo richiama proprio perché evidente errore. Ormai è abitudine degli attaccanti cercare di toccare la palla e poi andare sul portiere. Simeone col collo destro del piede colpisce Olsen sotto il mento, tutti sappiamo che la testa è una parte delicata. Andando sul portiere prima o poi succederà che qualcuno si farà male sul serio, ieri ci siamo andati vicini. Basta una ginocchiata in testa. Poi si faranno commenti ed editoriali… Bisogna prevenire, limitare questo tipo di comportamenti fischiando il gioco pericoloso».

PERCHE’ CONGELARE BERGONZI? – Per Pistocchi non è giusto congelare un arbitro per un po’ dopo un errore nei confronti di una squadra: «No, è una cattivissima pratica. Tutti usano chiedere di non farsi arbitrare per un po’ da un certo arbitro, ma è sbagliatissimo perché rende meno sereni tutti. Famoso il caso di Bergonzi, che non ha arbitrato la Juve per un paio d’anni, ma è solo una dimostrazione di debolezza dell’Aia e una prova di forza di alcuni club. Chissà cosa succederebbe se tutte le piccole squadre danneggiate lo chiedessero. Io credo che l’errore dell’arbitro ci stia, dobbiamo credere alla sua buona fede. Va accettato. Non è accettabile il mancato utilizzo della tecnologia, così non serve più a niente».

SPORTEVAI | 05-11-2018 10:20