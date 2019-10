Pistocchi: Possibile che tutti sbaglino il modulo del Milan?

Come uscire dalla palude? Il Milan domani sera contro il Lecce è chiamato a dare una risposta forte dopo due settimane terribili, tra l’esonero di Giampaolo, l’arrivo di un tecnico poco gradito alla piazza come Pioli e le polemiche sulla situazione finanziaria che preoccupa tutti. Come tornare ad essere una squadra di vertice? Al di là dei progetti sullo stadio di Elliott la squadra attuale è davvero così debole?

LE RISPOSTE – A questi interrogativi prova a dare una risposta Maurizio Pistocchi. Il giornalista di Mediaset su twitter suggerisce un cambio tattico e boccia in partenza quelle che dovrebbero essere le scelte di Pioli.

IL TWEET – Pistocchi scrive: “Dal 2016, e con 3 allenatori-Montella, Gattuso, Giampaolo-il Milan si dispone di norma con il 4:3:3: tutte le punte centrali-Bacca, Kalinic, Higuain, e adesso Piatek-hanno avuto un rendimento insufficiente. Oggi Pioli replica il 4:3:3 di Gattuso. E se la soluzione fosse il 4:4:2?”.

I PROBLEMI – Il giornalista poi spiega: “Quando una squadra ha tanti problemi per tanti anni vuol dire che è stata costruita male: la cosa migliore che può fare un allenatore è dare una disposizione che esalti le qualità individuali in una organizzazione, partendo dalla fase difensiva. Il 4:4:2 è perfetto”.

LE REAZIONI – Centinaia di commenti arrivano sui social: “Vero , stesse difficoltà ma motivi diversi. In particolare negli ultimi due campionati l’ inventiva di Bonaventura è mancata a Higuain fino a quando è restato ed al Milan di Giampaolo. Comunque da un po’ di tempo il gioco non è funzionale alla punta centrale spesso isolata” o anche: “Gli allenatori sono terrorizzati dal gioco tra le linee degli avversari vs 442”.

I DUBBI – Non tutti sono convinti del cambio di modulo: “Mi sembra che prima Mihajlovic e poi per poche partite Gattuso l’ hanno provato, ma sono ritornati sui loro passi. Forse mancano gli esterni adatti, i Callejon della situazione insomma” o anche: “Con Gattuso Piatek ha avuto un rendimento insufficiente solo l’ultimo periodo…è il modulo ideale per i giocatori che ha in rosa.

FAVOREVOLI – C’è chi è d’accordo: “Sembra quasi che gli allenatori si vergognino a fare il 442, che invece consente di coprire il campo perfettamente, con molti adattamenti possibili, e che tutti i calciatori conoscono da quando sono bambini”.

CONTRARI – Il web si spacca: “Il 442 classico per me è la cosa più lontana che esista dalla nostra rosa. Sia per l’assenza, come detto, di esterni che attacchino lo spazio lungo, oltre che di esterni che sappiano giocare dal lato del piede forte, sia perché manca la punta che sa legare”.

IL COLPEVOLE – Infine tantissimi identificano il vero problema in Suso: “E se la soluzione non fosse il cambio modulo, ma il cambio di un giocatore inutile per il modulo? Suso un nome a caso” e infine: “Il problema è che con il 442 dovresti togliere Suso e, non si sa perché, nessuno tenta questa soluzione”.

SPORTEVAI | 19-10-2019 09:03