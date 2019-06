Pistocchi provoca: "Ora cosa faranno le vedove di Allegri?". 

Maurizio Pistocchi sta vivendo come una vittoria personale l’approdo di Maurizio Sarri alla Juventus. Il giornalista è uno degli estimatori della prima ora del tecnico toscano, ne ha sempre sottolineato i meriti nei tre anni di gestione al Napoli e l’ha poi difeso a spada tratta quando l’allenatore è volato al Chelsea, per la sua prima esperienza in un top club internazionale. Inoltre, nelle settimane successive al divorzio tra Massimiliano Allegri e la Juventus, Pistocchi ha sempre sostenuto che fosse Sarri la prima opzione del club bianconero e non Pep Guardiola. Ora che i fatti gli danno ragione, il giornalista è passato al contrattacco.

IL TWEET. Tanti i suoi tweet sull’argomento, in uno Pistocchi ribadisce che la scelta della Juventus è dettata dalla volontà di cambiare gioco e poi attacca coloro che, schierandosi con Allegri, avevano difeso a spada tratta il cosiddetto “risultatismo” dell’allenatore livornese. “La Juventus di Sarri giocherà un calcio migliore – scrive Pistocchi nel suo tweet – Ma le “vedove” di Allegri, in tv e giornali, quelli che ricevevano gli sms dal tecnico di Livorno con commenti pesanti su tecnici e giornalisti, loro non vedranno l’ora che fallisca oppure saliranno tutti sul carro?“.

BOTTA E RISPOSTA. Nei commenti, i follower provocano a sua volta il giornalista, sempre pronto però a rispondere per le rime. “Quante ‘mogli’ di Sarri continueranno a dire che ‘il campionato non è regolare perché la Juve ruba’?”, gli chiede un follower. E il giornalista: “C’è scritto in una sentenza della Cassazione”. In un altro commento, Coke gli chiede ironicamente: “Maurizio, rispondimi stavolta per favore. Adesso che è arrivato Sarri ci odi un po’ di meno?”. E Pistocchi: “Chissà se adesso che i fatti hanno dato ragione alle mie opinioni il dirigente di una nota casa automobilistica che ha telefonato a Mediaset per farmi licenziare chiederà di farmi direttore”. Ok Sarri, dunque, ma Pistocchi continuerà a non essere tenero verso la Juve.

SPORTEVAI | 17-06-2019 09:39