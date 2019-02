Pistocchi punge Agnelli: pionieri sui bond? Macchè

Si è aperto un dibattito legato alla decisione della Juventus di ricorrere ad un bond, ovvero un prestito obbligazionario della durata di cinque anni non convertibile e del valore di 175 milioni di euro. Verrà quotato alla borsa di Dublino e la cedola fissa annua sarà pari al 3,375%. Fin qui tutto bene, salvo il fatto che nel mondo del calcio non si tratta affatto di una novità.

Frecciata al presidente – In una recente dichiarazione ripresa da molti media il presidente bianconero Andrea Agnelli aveva dichiarato che riguardo alla faccenda dei bond la Juventus era stata una vera e propria pioniera. Ma a replicare ci ha pensato Maurizio Pistocchi, che sul suo profilo ufficiale di Twitter ha pubblicato una foto dove mette a confronto la dichiarazione di Agnelli con quella della notizia (molto più datata) della decisione dell’Inter di emettere un bond da 300 milioni con una cedola al 4,875%. Pistocchi tra l’altro nel suo tweet ha anche citato il cantante greco Demis Roussos scrivendo nella didascalia “Pioniera non sarò”.

Reazioni dei tifosi – Come sempre si è alzato un polverone con il copione usuale: gli juventini ad insultare Pistocchi e gli altri a far notare che ha semplicemente riportato le cose come stanno senza inventare nulla. Nessuna replica dalla Vecchia Signora invece, che deve già pensare alle faccende legate al rettangolo verde, in quanto giocherà in anticipo al venerdì sera (dovuto ovviamente all’impegno contro l’Atletico Madrid in Champions League): alle 20.30 di domani allo Stadium c’è Juventus-Frosinone.

SPORTEVAI | 14-02-2019 10:56