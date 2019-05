Pistocchi punge: ecco che farei al posto di Agnelli

Con Allegri e la Juventus che si separano il toto-allenatore scatta immediatamente. Si fanno molti nomi, ma probabilmente tutto verrà sciolto soltanto a campionato concluso. Come prevedibile tanti addetti ai lavori stanno dicendo la loro su quale dovrebbe essere la strategia da adottare in casa bianconera e fra questi non poteva mancare uno dei “dissidenti storici”.

L’idea di Pistocchi – Sul proprio profilo ufficiale di Twitter il giornalista ha spiegato la sua opinione sul post-Allegri, anche per provare ad inseguire quell’ida di calcio spettacolo che tanti tifosi della Vecchia signora hanno rimproverato al tecnico livornese. Queste le sue parole: “Se fossi Andrea Agnelli saprei cosa fare, e forse l’avrei già fatto: ci sono tre allenatori italiani molto bravi, con le idee e la mentalità per essere vincenti. Perché il gioco e la mentalità li da l’allenatore, i giocatori le interpretano. I nomi? Su, è facile”. Fra i commenti e nel botta e risposta a cui Pistocchi non si è sottratto si è intuito che i tre nomi in questione sono quelli di Gasperini, Inzaghi e Spalletti.

Bookmakers sicuri – In Inghilterra intanto si sta già scommettendo su chi sarà il nuovo allenatore e un po’ a sopresa (per le notizie di mercato che circolano) il favorito numero uno è Antonio Conte, che quindi secondo le agenzie non andrebbe all’Inter ma tornerebbe a Torino. Il secondo nome più gettonato invece è quello di Simone Inzaghi, attualmente alla Lazio. Abbasanza staccati invece gli altri, incluso Maurizio Sarri.

SPORTEVAI | 18-05-2019 14:17