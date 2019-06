Pistocchi punge i tifosi della Juve: Non li capisco

Maurizio Pistocchi punge ancora la Juventus. Questa volta la società non c’entra, come non c’entrano calciatori, tecnici oppure cronisti vicini al mondo bianconero. Questa volta gli strali dell’esperto giornalista Mediaset sono rivolti direttamente ai tifosi, o almeno a quella fetta – piuttosto consistente, per la verità – del pubblico juventino che non vede di buon occhio l’ormai imminente approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Vecchia Signora.

Il Tweet – Sul suo profilo Twitter Pistocchi scrive: “Nel momento in cui la Juventus con Sarri fa una scelta epocale, che cambierà la sua storia, è incomprensibile l’atteggiamento di parte della tifoseria che non capisce la portata del cambiamento. Eppure Sarri ha dimostrato di saper vincere e convincere”. Ad accompagnare il tutto, una bella foto di Sarri in giacca e cravatta, abbigliamento che l’ex “comandante” partenopeo dovrà fare necessariamente suo in caso di approdo sulla panchina bianconera.

Le reazioni – Alcuni tifosi rispondono di getto, d’istinto, invitando Pistocchi a tacere o con irriferibili insulti. Altri provano a ragionare: “Il problema è che noi tifosi juventini siamo troppi. Le dichiarazioni di Sarri contro la Juve sono sempre state esagerate, ma il gioco che da alle sue squadre è altro livello. Vedremo come finirà”, scrive Dezol. “Io aspetterei sempre l’ufficialità. Al di là di ciò, il problema di Sarri non è la capacità come allenatore, ma è la persona in sè”, osserva Angelo. Interviente anche Anna Rosa, una interista, che sottolinea: “Spero che il rapporto tra Sarri e l’ambiente bianconero non evolva positivamente dopo le prime 2 vittorie e ricordo che la tifoseria in questione ha accolto (e congedato) anche Allegri tra fischi e mugugni”. Infine Mauzen: “Se non sbaglio la Juventus ci aveva già provato 25 anni fa con Maifredi e qualche anno dopo con Delneri. Buon allenatore quanto vuoi Sarri, ma per quanto mi riguarda anche pieno di limiti tecnici e comportamentali. Per questo non può rappresentare la mia squadra. Voglio Guardiola“.

SPORTEVAI | 16-06-2019 09:56