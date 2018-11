Pistocchi riposta Tajani ed è guerra social

Il presidente del parlamento europeo Antonio Tajani, grande tifoso della Juventus è tornato su un argomento spinoso della storia dei bianconeri: la retrocessione forzata in serie B dopo calciopoli. Il presidente Tajani ha asserito di essere totalmente favorevole al Var, e che andrebbe introdotta anche in Champions League, dal momento che in questo modo non ci saranno più dubbi sulla regolarità del campionato: “La Juventus è più forte, tutto qui. Anche l’anno che venne ingiustamente mandata in serie B si trattò di una scelta politica”.

Stesse parole, significato opposto

Parole forti, soprattutto se si considera che sono state proferite proprio da un politico. Maurizio Pistocchi ha ripostato il pensiero di Tajani riscrivendo semplicemente il suo pensiero, ma digitando in maiuscolo la parola “INGIUSTAMENTE”. Apriti cielo; il post ha ricevuto molti più commenti di quello originale, con i follower che si sono subito divisi in due grandi fazioni: gli juventini e gli anti juventini, sempre pronti a rimbeccarsi, perdendo facilmente di vista il succo del discorso, ma vedendo complotti e controcomplotti dietro ogni angolo.

L’odio ha due colori: il bianco e il nero

E così tra i commenti possiamo notare chi accusa Maurizio Pistocchi di farsi pubblicità prima dell’uscita del suo nuovo libro; chi invece ironicamente sottolinea la parola ingiustamente perché la Juve sarebbe dovuta essere retrocessa in serie D; chi alza la posta e sostiene che invece il club bianconero meritasse di essere radiato dal calcio. Eppure, indipendentemente dall’odio social che è possibile ravvisare nella maggior parte dei commenti, quello che più colpisce è che l’Italia del calcio è semplicemente divisa in due, come un grande Tao, rigorosamente in bianco e nero. Juventini e anti-juventini, ovviamente, sempre pronti ad azzannarsi, qualunque sia la ragione. Forse, almeno da parte delle istituzioni, bisognerebbe tentare di non promuovere l’odio.

SPORTEVAI.IT | 22-11-2018 13:23