Pistocchi rivela chi non vuol giocare, polemica social

Il presidente della Figc Gravina assicura che si farà di tutto per far riprendere i campionati a fine maggio, tutti si arrovellano a fare tabelle e a ipotizzare date, le squadre si attrezzano per far riprendere gli allenamenti a inizio del prossimo mese ma nessuno ancora può sbilanciarsi con certezza sulla ripresa dei tornei. Il braccio di ferro tra chi preme per scendere in campo e chi vorrebbe annullare tutto è ancora in atto, come ribadisce anche Maurizio Pistocchi.

Il tweet di Pistocchi

Il giornalista di Mediaset su twitter fa il punto della situazione e scrive: “In serie A non solo Cellino, ma almeno 5/6 non vogliono tornare in campo per finire il campionato. In serieB è anche peggio: c’è chi vuole giocare a tutti i costi-Benevento Perugia Frosinone-e chi non vuole giocare più, in LegaPro sarà un disastro, tra società fallite e ricorsi”.

Il dramma di Bergamo

Poi Pistocchi aggiunge: “Pensate al dramma di Bergamo,i tifosi hanno chiesto a Percassi di ritirare la squadra dal campionato”.

Le reazioni sui social

Fioccano i commenti sul web: “Ognuno in base alla classifica e ai propri interessi” o anche: “La tristezza è che non c’è altra “riflessione” se non la classifica. Non vogliono giocare le squadre che rischiano la retrocessione e vogliono giocare quelle che possono giocarsi ancora qualcosa….stop”.

Chi ha ragione?

C’è chi scrive: “Hanno ragione a non riprendere. Andrebbe cancellata per lutto ( la stagione). Poi, se proprio ci tiene, diamo a Lotito lo scudetto di cartone, assieme a quello del 1915″ o anche: “Il punto è che chi non vuole tornare a giocare non vuole per semplici questioni di classifica , non di salute. La questione è solo economica”.

L’amarezza dei tifosi

I commenti sono tutti amari: “Le Leghe sono troppo impegnate a scannarsi per i soldi piuttosto che a riformare un sistema allo sbando. Potevano usare questa pausa forzata per organizzare il futuro. Sono lo specchio dell’Italia. Sempre girata indietro anziche’ guardare avanti” o anche: “Congelare le posizioni assegnando titoli, promozioni e retrocessioni e rigettando tutti i ricorsi? Finire la stagione quando sarà possibile farlo e facendo scalare tutte le scadenze? Far finta che il 2019/2020 non sia mai esistito? È difficile…”.

Molti non credono sia possibile ricominciare a breve: “Li facciamo giocare con le mascherine? Con marcature ad un metro di distanza? E se si trova un positivo si risospende tutto? Che facciano le persone serie e responsabili…piuttosto è meglio giocarle alla Playstation” e infine: “Ma mi chiedo: se si riprende, al primo giocatore positivo che si fa? Si sospende tutto di nuovo? Stagione da archiviare e stop con classifiche cristallizzate solo per piazzamenti nelle coppe. Blocco delle retrocessioni”.

SPORTEVAI | 13-04-2020 10:41