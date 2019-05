Pistocchi rivela gaffe dell'Inter, sapete che dicono di Conte?

Che Antonio Conte possa essere il prossimo allenatore dell’Inter non è ancora ufficiale ma col passar del tempo l’impressione è che il matrimonio si possa fare. Marotta sta premendo per avere il sì di quello che era stato il suo allenatore alla Juventus ma se i tifosi bianconeri già si turano il naso delusi (“peggio di Bonucci che passa al Milan”, il trend che gira sui social) per Maurizio Pistocchi c’è un’altra considerazione da fare. Il giornalsta di Mediaset twitta la preoccupazione dei nerazzurri per la decisione di consegnare la squadra ad un personaggio così identificato con la Juve per il suo passato da giocatore prima e da tecnico poi. Passi per Marotta, che lo aveva anticipato nel salto mortale, ma Conte?

IL TWEET – Pistocchi rivela sui social: “Mi dicono che dall’Inter si stiano raccomandando ai giornalisti di presentare Antonio Conte come “Ex-CT Italia”. Negazionismo? “Chi dimentica il passato è destinato a riviverlo” Primo Levi”. Fioccano inevitabilmente i commenti: ” Quando arrivò al Bari eravamo tutti scettici essendo lui leccese…è stato pian piano sempre più apprezzato a suon di risultati e bel gioco. Conte è un professionista, punto”. Non mancano voci ironiche: “Dottor Pistocchi, noi di Casa_Inter non ci piegheremo a questa definizione e useremo l’appellativo di ex allenatore di Atalanta e Bari” o anche: “Quindi se un giorno l’Inter prendesse Allegri sarebbe presentato come ex allenatore dell’ Aglianese….”.

LE REAZIONI – Non tutti gli interisti sono felici della scelta: ” Conte è ex giocatore ed allenatore della Juve, ed ex CT dell’ Italia…noi tifosi di calcio non siamo delle statue…Evitate Inter di fare queste pagliacciate ridicole” o anche: ” Noi interisti non dimentichiamo, soprattutto le dichiarazioni durante la stagione 97/98 , dopo l’esperienza Lippi come si può pensare una soluzione così?”. Arrivano infine anche punture pesanti: “Ex indagato in un noto processo doping può andare???”.

SPORTEVAI | 09-05-2019 14:30