Pistocchi rivela: mi hanno detto cosa farà Marotta per l'attacco

In casa Inter si sono visti segnali positivi nelle amichevoli estive della ICC, ma nonostante l’ottima figura fatta dal giovane Esposito appare evidente che serve qualcosa in attacco, dove il famoso bomber richiesto da Antonio Conte non è ancora arrivato. I nomi che circolano sono oramai noti, così come è noto che bisognerà sistemare in un modo o nell’altro la questione legata a Mauro Icardi, da troppo tempo separato in casa e che attende di conoscere il proprio destino.

Il tweet che accende – A tal proposito il giornalista Maurizio Pistocchi si è esposto su Twitter con una interessante rivelazione. Sul suo profilo ufficiale infatti ha scritto: “Mi dicono che Lukaku e Dzeko si sono promessi ai nerazzurri e Marotta non ha nessuna intenzione di offrire più di 60 mln per Lukaku e 15 mln per Dzeko (che tra 5 mesi può andare all’Inter a zero). E che se qualcuno pensa di prendere Icardi in saldo, si sbaglia…”. Da questo si evince che il rischio che l’Inter possa mollare Lukaku c’è, ma si capisce anche che invece la partenza di Icardi non è così scontata, anzi, potrebbe anche esserci un clamoroso ripensamento.

Matador – Il nome che circola come possibile sostituto del belga è quello di Edinson Cavani e anche qui Pistocchi si è esposto pubblicamente, perché replicando nei commenti al suo tweet ha ammesso che si tratta di una pista concreta. Si tratta di una soluzione che piace molto ai tifosi interisti, anche se in tanti si dicono convinti che alla fine il centravanti della nuova Inter versione 2019/2020 sarà proprio Lukaku.

SPORTEVAI | 30-07-2019 10:22